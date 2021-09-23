В законе об олигархах есть положения, противоречащие Конституции — Ставнийчук "Этот закон о псевдоборьбе с олигархической системой"– эксперт о законопроекте № 5599

17:09, Сегодня

Законопроект об олигархах был направлен на рассмотрение на Венецианскую комиссию. Однако в Украине эксперты считают, что закон будет раскритикован. Об этом сообщила в программе "Сегодня День" в эфире телеканала "Украина 24" вице-президент мирового конгресса украинских юристов Марина Ставнийчук.

"Совершенно очевидно, что этот закон о псевдоборьбе с олигархической системой в Украине. В нем действительно есть ряд положений, которые противоречат и установленным Конституцией правам человека, и конституционным принципам распределения властей в государстве. Поэтому работа для Венецианской комиссии, конечно, есть с этим законом. При разумном подходе надо было бы дождаться выводов европейской комиссии “За демократию через право”, — отметила Ставнийчук.

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Эксперт считает, что законопроект № 5599, будет раскритикован, и если в Украине обязаны будут учесть все замечания Венецианской комиссии по данному документу.

"Будет критически оценен целый ряд положений, которые составляют механизм этого закона, я это прогнозирую. И бесспорно, в нормальном политико-правового в процессе надо было бы учесть замечания Венецианской комиссии", — подчеркнула Ставнийчук.

Напомним, что Венецианская комиссия (официально Европейская комиссия за демократию через право) является консультативным органом по конституционному праву. Комиссия была создана при Совете Европы в 1990 году. С 2002 года участвовать в работе комиссии могут и страны, не входящие в Совет Европы. Название свое комиссия получила благодаря городу Венеции, где проходят ее сессии.

Сегодня, 23 сентября, народные депутаты приняли закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Документ был принят во втором чтении и в целом. Таким образом, законопроект №5599 поддержали 279 народных депутатов. Фракция "Слуга народа" дала 229 голосов, "За будущее" - 18, "Доверие" - 15, "Голос" - 11, внефракционные депутаты - 6. Отказались проект закона поддерживать нардепы фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Европейская солидарность". Нардепы от "Батькивщины" воздержались от голосования.

Также сообщалось, что в "Евросолидарности" раскритиковали процесс принятия законопроекта №5599, отметив, что во время голосования "состоялось попрание парламентских норм". Такой точкой зрения поделился в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Олег Синютка.

"Хотя окончательную квалификацию дадут юристы, но сегодня Стефанчук (первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук – ред.) точно наработал на статью о препятствовании депутатской деятельности. Сегодня состоялось попрание парламентских норм. С точки зрения процедуры, все то, что происходило в сессионном зале, точно является незаконным и напоминает «диктаторские законы», которые в январе 2014 года старался пропихнуть Янукович. Мы видим, что нарушение закона, нарушение регламента стало нормой для проведения этого законопроекта в угоду офиса (президента Украины — ред.) на Банковой", — заявил нардеп.