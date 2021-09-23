Венецианской комиссии не понравится закон об олигархах - Береза Нарушение регламента Рады наказуемо – Береза о принятии закона об олигархах

18:41, Сегодня

В Верховной Раде Украины сегодня был проголосован резонансный законопроект об олигархах. Концепцию документа должны изучить в Венецианской комиссии, решение которой ожидается в середине декабря текущего года. Каким может быть это решение, в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал бывший народный депутат Борислав Береза.

"Первое, был нарушен регламент. Чем отличается регламент, например, Киевсовета от регламента Верховной Рады? Тем, что регламент Верховной Рады — это закон, за нарушение которого есть ответственность, и это уголовная ответственность. Те, кто нарушил закон, будут отвечать… Во-вторых, если это (законопроект №5599 – ред.) было принято с нарушениями, а это было принято с нарушениями регламента, то тогда это будет базой для того, чтобы отменить тот законопроект в Конституционном суде Украины", — отметил Борислав Береза.

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Бывший парламентарий напомнил, что 16-17 декабря должен быть уже ответ от Венецианской комиссии, которая, по его словам, является одним из самых авторитетных институтов в Европе по вопросам Конституции демократии и права. Береза заметил, что заключение комиссии не будет позитивным.

"Я могу сказать, что будет очень плохое заключение, и власть тоже будет говорить, что они (члены комиссии – ред.) не понимают, что происходит в Украине. Все это напоминает мне плохую игру, когда хочется сделать нормальное лицо. Ничего хорошего из этого не получится", — сообщил эксперт.

Нардеп также заявил, что его удивил тот факт, что за резонансный законопроект проголосовали нардепы не только "Слуги народа", но и "Голоса", а также "Довіри" и "За майбутнє". Он считает, что это новый сформированный в парламенте Украины альянс.

"Все, кто хоть как-то близки к одному или другому олигарху, отдали (за законопроект №5599 – ред.) свои голоса. Я не очень верю в то, что пчелы могут воевать против меда", — сказал Береза.

Сегодня, 23 сентября, народные депутаты приняли закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Документ был принят во втором чтении и в целом. Таким образом, законопроект №5599 поддержали 279 народных депутатов. Фракция "Слуга народа" дала 229 голосов, "За майбутнє" - 18, "Довіра" - 15, "Голос" - 11, внефракционные депутаты - 6. Отказались проект закона поддерживать нардепы фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Европейская солидарность". Нардепы от "Батькивщины" воздержались от голосования.

Как сообщалось, законопроект об олигархах был направлен на рассмотрение в Венецианскую комиссию. Однако в Украине эксперты считают, что закон будет раскритикован. Об этом сообщила в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" вице-президент Мирового конгресса украинских юристов Марина Ставнийчук.

"Совершенно очевидно, что этот закон о псевдоборьбе с олигархической системой в Украине. В нем действительно есть ряд положений, которые противоречат и установленным Конституцией ограничениям прав человека, и конституционным принципам распределения властей в государстве. Поэтому работа для Венецианской комиссии, конечно, есть с этим законом. При разумном подходе надо было бы дождаться выводов Европейской комиссии за демократию через право”, — отметила Ставнийчук.

Напомним, что Венецианская комиссия (официально Европейская комиссия за демократию через право) является консультативным органом по конституционному праву. Комиссия была создана при Совете Европы в 1990 году. С 2002 года участвовать в работе комиссии могут и страны, не входящие в Совет Европы. Название свое комиссия получила благодаря городу Венеции, где проходят ее сессии.