Депутаты будут обращаться в КСУ — нардеп по поводу закона об олигархах Алексей Кучеренко раскритиковал громкий законопроект

18:19, Сегодня

Оппозиционные депутаты будут обращаться в Конституционный суд по поводу закона об олигархах — об этом заявил нардеп из фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Это голосование — фактически издевательство над регламентом, над Конституцией, над парламентом. Мы же понимаем, все нормальные, адекватные люди выступают за уменьшение влияния олигархов, но каждый закон должен быть законным. Он должен соответствовать Конституции и быть эффективным, в нем должны быть действенные механизмы решения поставленных задач. А этот законопроект не обладает такими качествами. В первую очередь он преследует цели пиара своих инициаторов, потому что это очень актуальный вопрос. И главное, удобно все свои провалы, невежество и непрофессионализм на кого-то повесить. А то, что по дороге нарушили регламент, не дали выступить ни одному автору правок... У нас не так много было правок, у "Батькивщины", там были эффективные правки. А в результате все сейчас субъективно концентрируется на уровне СНБО, и в ручном режиме будут назначать - кто олигарх, а кто не олигарх", — сказал он.

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Кучеренко дал прогноз о последствиях голосования.

"Чем это закончится — из-за того, что был нарушен регламент, депутаты будут обращаться в Конституционный суд, у меня нет сомнений. А к тому моменту придет и соответствующая оценка Венецианской комиссии, и она на 99% будет профессиональной, юридической", — сказал он.

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Напомним, 23 сентября народные депутаты приняли закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Документ был принят во втором чтении и в целом. Таким образом, законопроект №5599 поддержали 279 народных депутатов. Фракция "Слуга народа" дала 229 голосов, "За майбутнє" - 18, "Довіра" - 15, "Голос" - 11, внефракционные депутаты - 6. Отказались поддерживать проект закона нардепы из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Европейская солидарность". Нардепы из "Батькивщины" воздержались.

Цель этого закона — предотвращение угроз нацбезопасности из-за чрезмерного влияния лиц, которые имеют значительную экономическую и политическую значимость. Такие лица и обозначаются как олигархи. Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме того, в законопроекте речь идет о создании реестра олигархов.