Ветировать не будут — политолог о законе про олигархов

20:48, Сегодня

Власть не будет сдавать назад в вопросе с законом об олигархах — об этом заявил политический эксперт Богдан Бондаренко в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24". Также он рассказал о роли Венецианской комиссии.

"Я сомневаюсь, что кто-то будет ветировать этот законопроект или долго подписывать. Возможно, немного затянется по времени, но не очень сильно.

Не стоит Венецианскую комиссию не то чтобы идеализировать, но выносить на уровень Конституционного суда или единственного мерила здравого смысла в Украине. Да, они авторитетны, они специалисты, они равноудалены от всех наших политических субъектов, но это тоже не стоит считать каким-то абсолютом. Их решение по этому поводу — это будет вывод, который носит рекомендательный характер. Безусловно, в своем выводе они учтут то, что документ же был принят. Возможно, частично обратят внимание на то, как он принимался. Но большинство будет касаться именно того, что написано в документе. Я могу сказать, что редко случаются абсолютно негативные выводы Венецианской комиссии. Могут быть замечания, просто их может быть несколько, а может — на 3-4 страницы. И вот последний — это, по сути, негативный вывод", — рассказал он.