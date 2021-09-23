Мы выглядим идиотами перед Европой — Гончаренко о новом законе Депутат назвал два абсурдных момента в принятии закона об олигархах

21:16, Сегодня

Украина опозорилась перед Европой из-за закона об олигархах, заявил народный депутат Алексей Гончаренко в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

"Мы как государство, за подписью спикера, отправили в Венецианскую комиссию, говорим: друзья, пожалуйста, нам нужен ваш анализ, вы же эксперты. Там люди говорят: ок, мы сделаем это для вас, официально берем, будем торопиться, дайте нам два месяца. Давайте дождемся, что скажут европейцы, к которым мы обратились! Теперь мы выглядим полными идиотами как государство. Они скажут: а зачем вы нас спрашивали, вы же его приняли. Это абсурд", — сказал он.

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По словам Гончаренко, этот закон только усилит коррупцию в стране.

"Абсурд второй. Нам столько рассказывают о борьбе с коррупцией, а что такое борьба с коррупцией? Это сужение поля для нее, возможностей. Мы видим, сколько у нас создано антикоррупционных структур, а толку нет. Потому что нужно не создавать возможности для коррупции. А этот закон – фантастически коррупциогенный. Один человек в государстве получает право определять любого гражданина, он хороший или плохой. Причем речь идет о людях богатых. Для любого бизнесмена, особенно имеющего отношения с иностранными структурами, это черная метка. Далее будет все просто, звонят по телефону. Спрашивают: хочешь быть в списке олигархов? Не хочу. Бери чемодан, неси. И я не утрирую", — сказал он.

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Напомним, 23 сентября народные депутаты приняли закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Документ был принят во втором чтении и в целом. Таким образом, законопроект №5599 поддержали 279 народных депутатов. Фракция "Слуга народа" дала 229 голосов, "За майбутнє" - 18, "Довіра" - 15, "Голос" - 11, внефракционные депутаты - 6. Отказались поддерживать проект закона нардепы из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Европейская солидарность". Нардепы из "Батькивщины" воздержались.