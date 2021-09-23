Гройсман высказался о законе про олигархов: Способ "отжать" бизнес Экс-премьер напомнил о двух выходах из олигархии

23:26, Вчера

Закон об олигархах направлен на то, чтобы "отжать" крупный бизнес — такое заявление сделал в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24 "экс-премьер-министр Владимир Гройсман.

"Само явление олигархии нужно уничтожать в Украине. Для того чтобы ее уничтожить, нужно уничтожить коррупцию во власти и установить верховенство права, тогда не будет ни старых, ни новых олигархов. Руководитель Центра экономических стратегий Глеб Вышлинский пишет в Фейсбуке: я правильно понимаю, что этот закон против старых олигархов, на место которых должны прийти новые олигархи, которых уже не будут считать олигархами? Речь идет о том, что люди, которые будут приобретать активы после вступления в действие этого закона, уже не будут считаться олигархами. Скорее всего, логика в этом законе следующая: не бороться с олигархией, коррупцией, не устанавливать верховенство права, а сделать таким образом, чтобы какую-то часть большого бизнеса отжать и появятся новые олигархи", — сказал он.

Читайте также: Мы выглядим идиотами перед Европой — Гончаренко о новом законе

Гройсман напомнил, что похожее уже происходило в России.

"Аристотель, который придумал понятие олигархии, доказал, что из нее есть два выхода – один демократический, а другой авторитарный. Все, что мы видим на постсоветском пространстве, Россия лучший пример, – речь идет о том, что из олигархии они вышли в режим авторитаризма. Собственником канала НТВ был гражданин Гусинский, его признали олигархом, дали пинка под зад. Канал сейчас принадлежит власти России, и через него каждый день промывают мозги россиянам. Вместо Гусинского появились Ротенберг, Сечин, Тимченко и другие друзья Путина", — сказал он.

Напомним, 23 сентября народные депутаты приняли закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Документ был принят во втором чтении и в целом.

Также законопроект об олигархах был направлен на рассмотрение в Венецианскую комиссию. Однако в Украине эксперты считают, что закон будет раскритикован. Об этом сообщила в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" вице-президент Мирового конгресса украинских юристов Марина Ставнийчук.

Цель законопроекта об олигархах — предотвращение угроз нацбезопасности из-за чрезмерного влияния лиц, которые имеют значительную экономическую и политическую значимость. Такие лица и обозначаются как олигархи. Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме того, в законопроекте речь идет о создании реестра олигархов.