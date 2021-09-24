Еще одна версия: Верещук высказалась о покушении на Шефира Нардеп поделилась своим мнением, для чего было устроено нападение на машину помощника президента

10:55, Сегодня

Расстрел автомобиля советника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира можно расценить как террористический акт. Об этом заявила в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Для меня это факт того, что было организованное покушение на убийство, если можно так квалифицировать. На сегодня министр внутренних дел рассматривает это под углом ст. 115 Уголовного кодекса (статья об умышленном убийстве - Ред.). Я считаю, что это было сделано с целью запугать. Если хотят кого-то предупредить таким способом, стреляя в водителя, это можно рассматривать как террористический акт. И я считаю, что это тоже нужно рассматривать как одну из версий", — заявила нардеп.

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Стоит отметить, что экс-председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль обратил внимание на некоторые странности, которые он обнаружил в деле покушения на советника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.

"20 гильз нашли, а где 18 пуль? Второе. Как могли 20 выстрелов сделать по машине, которая движется? 50-40 км/ч двигается, и одиночными выстрелами, потому что говорит "великий эксперт", замминистра иностранных дел Енин, что стреляли одиночными. Тогда бы все пули попали в багажник. Почему за три дня до этого поехал на СТО водитель, потому что не открывалось стекло в машине? Стекло не открывалось, потому что там стояли титановые пластины, которые бы не пропустили пули, и он их вынул. А Шефир об этом не знал?" — сказал он.

Как уже сообщалось, в среду, 22 сентября, неизвестные стреляли в автомобиль первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. Нападение произошло Возле села Лесники Киево-Святошинского района Киевской области. В результате расстрела авто было ранен водитель, которого госпитализировали.

По словам генерального прокурора Ирины Венедиктовой в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24", нападение осуществляли профессионалы.

"Правоохранители сегодня отработали слаженно, у нас вечером было совместное совещание со всеми блоками, которые были привлечены и задействованы. Мы его завершили еще в начале восьми вечера. Поставили следующий дедлайн, когда мы проговариваем, это восемь утра завтра. Будет создана совместная следственная группа. Сегодня продолжаются следственно-оперативные действия. Когда мы закончим их, чтобы мы смогли систематизировать этот материал, проанализировать его, уже можно делать следующие выводы", — отметила Венедиктова.