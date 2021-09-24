Машину хотели столкнуть в кювет — Геращенко о покушении на Шефира Советник главы МВД объяснил выбор киллерами места для стрельбы

11:31, Сегодня

Появились новые подробности в деле о покушении на помощника президента Сергея Шефира. Об этом сообщается в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Экспертиза подтвердила, что в машину первого помощника президента попало 18 пуль. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко на одном из телеканалов заявил, что организаторы и киллеры намеренно выбрали место, которое плохо просматривается с дороги. По его словам, сначала задачей убийцы было попасть в водителя, чтобы машина съехала в кювет. Тогда нападавший выстрелил бы в жертву.

Оружие, с которого работали киллеры, ищут в лесополосах и даже в водоемах. Полиция, гвардейцы и ГСЧСники обследуют 430 гектаров леса. А следователи проверяют записи с ближайших камер видеонаблюдения.

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Напомним, 22 сентября, неизвестные стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. Нападение произошло возле села Лесники Киево-Святошинского района Киевской области. В результате расстрела авто был ранен водитель, которого госпитализировали.

По словам генерального прокурора Ирины Венедиктовой, нападение осуществляли профессионалы.

"Правоохранители сегодня отработали слаженно, у нас вечером была совместное совещание со всеми блоками, которые были вовлечены. Мы его завершили еще в начале восьмого вечера. Поставили следующий дедлайн, когда мы проговариваем, это восемь утра завтра. Будет создана совместная следственная группа. Сегодня продолжаются следственно-оперативные действия. Когда мы закончим их, чтобы мы смогли систематизировать этот материал, проанализировать его, уже можно делать следующие выводы", — сказала она.