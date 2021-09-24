Байден поставил Путина на счетчик — экс-министр "Путин перезагрузился с одной версии путинизма в другую"

12:07, Сегодня

США пока не готовы принимать участие в переговорном процессе по вопросу Донбасса. На данный момент Америка столкнулась с вызовами, которые для них являются боле актуальными, сообщил в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

"Нормандский формат в тупике, тем более что сейчас будет перезагружаться Меркель, которая была лично драйвером этого формата. У американцев появляются новые вызовы – Китай, Афганистан, внутренняя политика, и они пока что не готовы активно участвовать в вопросах Донбасса. На сегодняшний день они не будут назначать спецпредставителя, дополнительно людей, чтобы давить на Россию. Байден, извините за выражение, поставил Путина на счетчик, дав ему от 6 до 12 месяцев, посмотреть, будет он лучше себя вести или нет. Это время заканчивается в конце года, и тогда будут, возможно, другие идеи, но несколько месяцев мы проведем в ситуации, когда политического толчка не будет", — отметил экс-глава МИД Украины.

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Экс-министр подчеркнул, что "Минск" в данный момент зашел в тупик.

"Ну, а Минская площадка принципиально останется в зависимости от политических решений или отсутствия. Сейчас мы в тупике. Путин перезагрузился с одной версии путинизма в другую, какой у него стимул двигаться дальше? Это можем быть только мы, играя в свою игру, или американцы, помогающие нам играть в свою игру", — сообщил Климкин.

Напомним, что ранее США уже приняли решение о поставке в Украину ракетной системы "Железный купол" в 2022 году, но она может понадобиться значительно раньше. Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" заявил российский политолог Андрей Пионтковский.

"Новостью является вчерашнее решение Палаты представителей США о внесении поправки (о предоставлении Украине ракетной системы «Железный купол» - ред.) в оборонный бюджет на 2022 год — голосовали и демократы, и республиканцы. Естественно, это могло произойти только при поддержке Белого дома", — заявил политолог.

О том, что Украина сегодня противостоит России, используя политико-дипломатический путь, сообщил также внештатный советник главы Офиса президента, военный эксперт Алексей Арестович. Он отметил, что кроме дипломатии Украина не забывает и об усилении своего боевого потенциала.

"Сейчас место имеет то в политике, что называется встречным боем в военном деле. То есть мы наступаем, Российская Федерация наступает. Мы наступаем как – предлагаем все новые и новые инициативы политико-дипломатическим путем, который является основой политики президента. Но, полностью понимая намерения Кремля, который не отказывается от угрозы военной силы или применения военной силы как основного инструмента своей политики, мы увеличиваем военный бюджет, усовершенствуем законодательство, развиваем Вооруженные силы в соответствии с возможностями, которые есть сейчас", — сообщил Арестович.