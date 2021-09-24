В Украине назначать олигархами могут не только в СНБО — эксперт По мнению Божко, "у разных участников процесса разное видение"

13:49, Сегодня

В Украине возникла коллизия, относительного того, какой орган будет наделять человека статусом олигарха. Такую функцию может выполнять как Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), так и Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК). Почему возникла такая коллизия, сообщил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24", политэксперт Ярослав Божко.

"Я считаю" что источник таких коллизий на самом деле происходит не только из-за того, что здесь некорректно выписана эта процедура, а потому, что у разных участников процесса разное видение. Например, Банковая (улица Банковая, на которой находится Офис президента – ред.) хочет, чтобы это был сугубо СНБО. Потому что СНБО – это орган в орбите Офиса президента, на него есть прямое влияние президента, это очевидно, потому что через этот орган вы можете урегулировать этот вопрос, и даже определенным образом влиять на украинскую элиту. С другой стороны, например, отдельные игроки, которые опасаются роста президентской власти, в частности, тот же спикер Разумков (Дмитрий Разумков, глава Верховной Рады – ред.) они вносят предложения относительно того, чтобы это было НАПК, подчиняющееся Кабмину", - сообщил Божко.

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Напомним, законопроект об олигархах был направлен на рассмотрение в Венецианскую комиссию. В Украине же эксперты считают, что закон будет раскритикован, сообщила в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" вице-президент Мирового конгресса украинских юристов Марина Ставнийчук.

В "Европейской солидарности" уже назвали законопроект №5599, позором Украины. По словам нардепа Алексея Гончаренко, из-за закона об олигархах Украина опозорилась перед всей Европой.

"Мы как государство, за подписью спикера, отправили в Венецианскую комиссию, говорим: друзья, пожалуйста, нам нужен ваш анализ, вы же эксперты. Там люди говорят: ок, мы сделаем это для вас, официально берем, будем торопиться, дайте нам два месяца. Давайте дождемся, что скажут европейцы, к которым мы обратились! Теперь мы выглядим полными идиотами как государство. Они скажут: а зачем вы нас спрашивали, вы же его приняли. Это абсурд", — сказал он.

Как известно, 23 сентября народные депутаты приняли закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Документ был принят во втором чтении и в целом. Таким образом, законопроект №5599 поддержали 279 народных депутатов.