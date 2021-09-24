Переговоры с Путиным могут ударить по имиджу Зеленского — политэксперт Максим Яли рассказал, когда может состояться встреча Зеленского и Путина

14:39, Сегодня

Россия не признает себя стороной конфликта в Украине и не готова обсуждать ни Крым, ни Донбасс. Возможна ли в этой ситуации встреча президента Владимира Зеленского и президента страны-агрессора Владимира Путина, сообщил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли.

На вопрос, будет ли продуктивной возможная встреча глав Украины и РФ эксперт ответил, что данные переговоры могут навредить Владимиру Зеленскому, если он пойдет на поводу у Кремля, где не хотят обсуждать ни Донбасс, ни АРК.

"Я, честно говоря, не верю в то, что такая встреча может состояться в ближайшем будущем, потому что Россия отказывается говорить о Крыме и выносить вопрос возвращения Крыма в повестку дня. Для президента Зеленского это является также неблагоприятной ситуацией, потому что эта встреча ничего хорошего для него не даст в том случае, если он согласится не поднимать этот вопрос", — отметил эксперт.

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По словам Максима Яли, украинский президент не будет заинтересован в диалоге с Владимиром Путиным без обсуждения оккупации Донбасса и Крыма.

"Учитывая неготовность Российской Федерации даже поднимать этот вопрос на переговорах, я считаю, что президент Зеленский не согласится на такую встречу, потому что дипломатично он проиграет, если согласится на российскую повестку дня, где не будут обсуждаться вопросы и Донбасса и Крыма", — сообщил Яли.

О том, что Украина сегодня противостоит России, используя политико-дипломатический путь, сообщил внештатный советник главы Офиса президента, военный эксперт Алексей Арестович. Он отметил, что кроме дипломатии Украина не забывает и об усилении своего боевого потенциала.

"Сейчас место имеет то в политике, что называется встречным боем в военном деле. То есть мы наступаем, Российская Федерация наступает. Мы наступаем как – предлагаем все новые и новые инициативы политико-дипломатическим путем, который является основой политики президента. Но, полностью понимая намерения Кремля, который не отказывается от угрозы военной силы или применения военной силы как основного инструмента своей политики, мы увеличиваем военный бюджет, усовершенствуем законодательство, развиваем Вооруженные силы в соответствии с возможностями, которые есть сейчас", — сообщил Арестович.