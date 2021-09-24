Путину это не нужно — Орешкин о встрече с Зеленским Российский политолог рассказал, стоит ли встречаться президентам Украины и России

15:40, Сегодня

О возможной встрече президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина высказался в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Путину имиджево это не нужно. Ему вообще сейчас важно, чтобы украинская тематика остывала в глазах общественного мнения. Я думаю, что скорее его имиджмейкеры думают, что это будет знак слабости Путина. Сейчас доминирует все более примитивная и диковатая модель интерпретации международных отношений, что если, скажем, Башар Асад приезжает в Россию, значит, ему что-то нужно, у него слабая позиция и он ищет помощи. Если приезжает Зеленский, это будет подано так, что Украина согласилась на повестку дня Кремля, и это будет подано как виртуальная победа Путина. Мне кажется, что Путин с удовольствием бы получил такой визит, если Зеленский будет ехать в Москву и это будет подано как слабость Украины", — сказал он.

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Орешкин отметил, что в отличие от Путина, Зеленского очень часто критикуют.

"У Путина такая ситуация, что он изначально находится в выигрышном варианте. Что бы он ни делал, это будет подано как его победа. Когда нет свободных СМИ и нет возможности достучаться до избирателя, мы идем от победы к победе, потому что они "нарисованы" в телевизоре. У Зеленского европейская проблема — его критикуют за любой шаг", — сказал он.

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Добавим, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся, когда оба будут к этому готовы и будут понимать, о чем разговаривать.

Владимир Зеленский заявил о желании встретиться с Путиным в апреле на фоне эскалации напряженности на востоке Украины. Зеленский тогда предложил провести саммит в любой точке Донбасса. Путин ответил, что если Украина хочет добиться стабилизации обстановки в этом регионе, то должна сначала обсудить этот вопрос с руководителями так называемых "ЛНР" и "ДНР". При этом Путин выразил готовность встретиться с Зеленским в Москве для обсуждения двусторонних отношений.