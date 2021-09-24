Нардеп указал на противоречия в законе об олигархах: какая-то ересь написана Как отметил Ярослав Железняк, сложилась "очень странная и смешная ситуация"

16:10, Сегодня

Закон об олигархах, который поддержала в целом Верховная Рада, принят с грубым нарушением процедуры и содержит нормы, противоречащие друг другу.

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат, председатель фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Железняк.

"Здесь очень странная и смешная ситуация, если говорить о законе Украины. Факт в том, что вчера была грубо нарушена процедура, просто разрушен регламент... Никакого отношения к законам Украины это вообще не имеет. Оказалось, что статья 5 этого закона - как определяется олигарх, кто этот орган, который определяет - они одновременно приняли три вариации. Один из них - это СНБО, а два - различные варианты, что это определяет НАПК. То есть в законе есть нормы, одна другой противоречащие", - подчеркнул Железняк.

Читайте также: Логичный финал бардака — Гончаренко высказался о судьбе закона об олигархах

Нардеп отметил, что до принятия законопроекта сигнализировал "слугам народа", что "там какая-то ересь написана".

"Сегодня это подтвердилось, более того - понятно, что там не только такая проблема, там некоторые правки - вместо 825 зачитали 725, 14 перепутали с 4. То есть текст, который проголосовали, подписывать нельзя", - считает он.

Железняк добавил, что в нынешнем виде законопроект "будет похож на Франкенштейна - где одна статья, вторая, где-то три варианта статьи".

Читайте также: Гройсман высказался о законе про олигархов: способ "отжать" бизнес

Напомним, 23 сентября народные депутаты приняли закон №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Документ был принят во втором чтении и в целом.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к председателю парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором указывает на несоответствие Конституции Украины законопроекта №5599.

Денисова отмечает, что в случае принятия закона об олигархах в существующей редакции она будет вынуждена в рамках своих полномочий обратиться в Конституционный суд.

После обращения омбудсмена Людмилы Денисовой председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков решил отправить законопроект №5599 на рассмотрение Венецианской комиссии.