Меркель еще будет нужна Украине — Климкин о переговорах с Путиным Павел Климкин рассказал, от кого зависит мир на Донбассе

18:58, Сегодня

Ключи от мира на Донбассе находятся только в руках президента РФ Владимира Путина — об этом заявил в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

"Когда мы говорим, что ключи в руках Путина – ключи всегда в руках Путина. И либо мы играем в свою игру и четко определяем сценарий, убеждаем американцев, что нам нужна новая стратегия по Донбассу и идем вместе с ними, либо мы идем в заморозку, и заморозка – это очень опасная вещь, так как ключи от заморозки, опять-таки, сегодня у Путина. И он в любой момент может ситуацию разморозить и начать качать ситуацию как со стороны Донбасса, так и изнутри", — сказал он.

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По мнению Климкина, канцлер Германии Ангела Меркель и после своей отставки сможет быть посредником в переговорах с Путиным.

"Новая стратегия возможна, разговоры о ней на самом деле ведутся, я просто некоторые нюансы не хочу озвучивать. Украина говорит с США, после перезагрузки Германии Меркель нам будет еще нужна для разговоров с Путиным, очень и очень. Это, если хотите, мой прогноз", — сказал он.

Напомним, Россия не признает себя стороной конфликта в Украине и не готова обсуждать ни Крым, ни Донбасс. Профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что на этом фоне переговоры с президентом РФ могут навредить главе Украины Владимиру Зеленскому.

"Я, честно говоря, не верю в то, что такая встреча может состояться в ближайшем будущем, потому что Россия отказывается говорить о Крыме и выносить вопрос возвращения Крыма в повестку дня. Для президента Зеленского это является также неблагоприятной ситуацией, потому что эта встреча ничего хорошего для него не даст в том случае, если он согласится не поднимать этот вопрос", — отметил эксперт.