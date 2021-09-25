"Слуга народа" отреагировал на слухи насчет отставки Разумкова: это манипуляции Даниил Гетманцев также прокомментировал возможные увольнения в Кабмине

08:51, Сегодня

Народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" опроверг информацию о якобы сборе подписей нардепов за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"Ну нет такого вообще! Никакие подписи не собираются (за отставку Разумкова – ред.). Зачем эти манипуляции? Мы месяц назад говорили о снятии премьера, о перечне министров. Сентябрь заканчивается, никого не сняли. Кто-то из этих "экспертов" извинился? Никто не извинился. Кого-то из министров точно снимут, но это же не означает, что мы каждый день должны говорить о каждом министре", - подчеркнул Даниил Гетманцев.

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Ранее народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в эфире телеканала "Украина 24" спрогнозировал, что на следующей неделе Дмитрий Разумков перестанет быть спикером Верховной Рады.

"Не хочу быть Кассандрой, но я уверен, что на следующей пленарной неделе закончится история Разумкова как председателя Верховной Рады. Он перестанет быть председателем Верховной Рады. Кого они назначат? Думаю, скорее всего, Стефанчук... Но, возможно, и Николая Тищенко. Я откуда знаю? Они могут что угодно сделать", - сказал он.

В свою очередь нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук отметила, что Разумков проявил себя как эффективный спикер Верховной Рады, и заявила, что его отставка - не более чем слухи.