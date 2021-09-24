"У Шефира не может быть врагов": Гордон о резонансном покушении Журналист заявил о необходимости "глубочайшего расследования"

21:59, Сегодня

Помощник президента Украины Сергей Шефир является человеком, у которого "априори не может быть врагов".

Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон, комментируя покушение на Шефира.

"Для того чтобы понимать масштаб, уровень и само это преступление, нужно знать Сергея Шефира. Это человек, который, наверное, в своей жизни и мухи не обидел. Высокоинтеллигентный человек, интеллектуал. В силу своего характера он никогда не общается с людьми даже с намеком на какое-то хамство. Глубоко интеллигентный человек, у которого априори не может быть врагов. Есть маленькая категория людей, у кого врагов быть не может, настолько они умеют наладить коммуникацию, настолько они честны, порядочны и понятны. Вот Сергей Шефир именно такой человек", - сказал журналист.

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Как подчеркнул Гордон, история с покушением на Шефира "требует глубочайшего расследования".

"Всему миру надо показать, кто является исполнителем, сообщником, заказчиком, мотивы преступления. Я хочу сказать, что это однозначно покушение на жизнь. У президента есть все рычаги для раскрытия этого преступления. Обществу сегодня важно сказать: вот эти люди хотели убить Шефира, потому что… Если такое преступление может совершаться по отношению к неконфликтному помощнику президента, что говорить о нас, простых людях?" – отметил он.

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Напомним, 22 сентября возле села Лесники Киево-Святошинского района стреляли по автомобилю первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. Ранен водитель, Шефир не пострадал.

Глава МВД Денис Монастырский считает, что стрельба по автомобилю Сергея Шефира - это покушение на убийство, а не попытка запугать.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что пока следствием рассматривается три версии произошедшего.

"На данный момент, с учетом полученных предварительных данных, рассматриваем три основные версии совершенного преступления - в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране. Также рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств", - заявил Клименко.