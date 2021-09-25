Меркель не будет полезна Украине – эксперт о переговорах с Путиным Канцлер Германии после отставки собирается отдыхать, а не заниматься политикой, считает эксперт

16:36, Сегодня

Канцлер Германии Ангела Меркель после ухода с должности не сможет быть полезной Украине в переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Такое мнение в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" высказал политический обозреватель Константин Матвиенко, комментируя слова экс-главы МИД Павла Климкина о том, что Меркель может стать посредником между Украиной и Россией.

"Учитывая результаты визита госпожи Меркель в Москву, госпожа Меркель абсолютно не может быть нам полезной даже на должности канцлера. Я уже не говорю о том, что когда она станет пенсионером, госпожа Меркель тем более не будет нам полезной. Думаю, господин Климкин, несмотря на то, что долгое время был послом Украины в Германии, в данном случае ошибается", - сказал эксперт.

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Матвиенко напомнил, что 26 сентября в Германии выборы, по итогам которых партия Меркель Христианско-демократический союз может потерять ведущую роль в Бундестаге.

"В зависимости от того, как сложится конфигурация, я думаю, что никто из нас не рискнет назвать фамилию будущего канцлера. В зависимости от того, как сложится коалиция, будем говорить о роли госпожи Меркель. Насколько я понимаю, она собирается отдыхать, а не заниматься активной политикой", - отметил он.

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Напомним, экс-глава МИД Павел Климкин в эфире телеканала "Украина 24" спрогнозировал, что Ангела Меркель после своей отставки сможет быть полезной Украине.

"После перезагрузки Германии Меркель нам будет еще нужна для разговоров с Путиным, очень и очень. Это, если хотите, мой прогноз", — сказал он.

Ранее журналист Иван Яковина в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что от результатов выборов в Германии зависит, что будет происходить с Украиной и Россией.

"Если новый канцлер, не дай Бог, будет пророссийским, то Украину ждут большие проблемы и неприятности. Если он будет проевропейской, проамериканской направленности, то проблемы будут уже у Путина. Это было бы существенно лучше для нас", — сказал он.