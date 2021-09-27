Мендель сравнила покушение на Шефира с отравлением Ющенко и гибелью Чорновола Юлия Мендель высказалась о громком покушении на политика

11:46, Сегодня

Колумнист программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" Юлия Мендель, которая успела поработать с Сергеем Шефиром в Офисе президента, решила разобраться, кто и зачем мог совершить покушение и был ли Шефир такой важной фигурой на Банковой.

"Покушение на Сергея Шефира, первого помощника президента Украины — событие беспрецедентное. В последний раз покушение на высокопоставленное политическое лицо в Украине было в апреле 2014 года, то есть семь лет назад на мэра Харькова Геннадия Кернеса. Тогда после выстрела во время пробежки он выжил, но последовала операция, продолжительное лечение. Но — весна 2014, начало войны, Харьков. Один из оплотов украинской независимости в тот момент, когда пророссийские боевики пытаются откусить часть Украины. Военная ситуация, оружие, покушение на представителя власти. Покушение на мэра, лидера влиятельного, но регионального. Вспомним громкие убийства 90-х, ставшие неотъемлемой частью постсоветской политики. Народный депутат Евгений Щербань застрелен с семьей в аэропорту Донецка в ноябре 1996 года. Вадим Гетьман застрелен в лифте собственного дома в апреле 1998 — на тот момент уже пять лет как бывший глава Национального банка. Большинство резонансных убийств и покушений на украинских политиков произошли еще в 90-х и часто были амбивалентными. Политические мотивы тесно переплетены с деловыми обязательствами и коммерческими интересами", — рассказала она.

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Мендель сравнила покушение на помощника президента с другими громкими преступлениями против политиков.

"В истории же с Шефиром — четкая политическая составляющая. Шефир — одна из ключевых фигур действующей власти. Он непосредственно советует президенту принятие решений в таких важных сферах, как энергетика, правоохранительная система и отношения с большим бизнесом. Покушение на фигуру такого уровня можно сравнить с отравлением тогда лидера оппозиции и кандидата в президенты Виктора Ющенко. Или, возможно, если это действительно было убийство, — с подозрительной гибелью в аварии народного депутата Украины Вячеслава Чорновола. Впервые за долгие годы в стране произошло политическое покушение такого высокого уровня", — сказала она.

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Мендель уверена, что за покушением стоят именно политические интересы.

"Владимира Зеленского можно любить или не любить, с его решениями можно соглашаться или противостоять. Но нападение на первого помощника президента — это угроза государству. Пока Зеленский в США убеждает инвесторов и крупные компании вкладывать в Украину, гарантируя безопасность, дома обстреливают машину его друга... Расследовать такие истории сложно, найти ответы — опасно. Громкие политические преступления часто остаются нераскрытыми. Смогут ли правоохранители добраться до заказчика на сей раз — неизвестно. Но ответы могут скрываться за политической выгодой. Интересно, что Россия в этот раз чуть ли не сломя голову поспешила оправдаться — мол, Москва непричастна к покушению", — рассказала она.

Напомним, 22 сентября возле села Лесники Киево-Святошинского района стреляли по автомобилю первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. Ранен водитель, Шефир не пострадал.

Глава МВД Денис Монастырский считает, что стрельба по автомобилю Сергея Шефира - это покушение на убийство, а не попытка запугать.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что пока следствием рассматривается три версии произошедшего.

"На данный момент, с учетом полученных предварительных данных, рассматриваем три основные версии совершенного преступления - в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране. Также рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств", — заявил Клименко.