Газа не хватает, но время есть: "слуга народа" прояснил ситуацию с "Нафтогазом" Юрий Камельчук рассказал, что означает решение Кабмина о новом правлении в НАК "Нафтогаз"

13:10, Сегодня

Кабмин назначил новое правление НАК "Нафтогаз". Решение было принято на внеочередном заседании. Министры уволили двух должностных лиц, которые оставались на позициях, и назначили четырех новых. Также правительство взяло на себя функции наблюдательного совета "Нафтогаза", а прежний состав распустили. Там оставались три других члена, которые были представителями от государства.

Ситуацию прокомментировал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат из фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук.

"На самом деле кардинально ничего не меняется, это техническое решение больше, потому что нужно принимать решения, подписывать договоры и обеспечивать достаточное количество газа для Украины уже сейчас, а не после проведения конкурса. После конкурса по наблюдательному совету все вернется в международные стандарты. Подобная практика существует в других странах. Но раньше, когда "Нафтогаз" только начинал работать в формате с наблюдательным советом, предыдущие руководители страны просто обратились к послам стран, чтобы они предоставили своих кандидатов. Конкурса как такового не было. Мы за то, чтобы конкурс был открытый и правильный. Поэтому сейчас это решение — только для обеспечения нормального прохождения отопительного сезона и управления газотранспортной системой и наличия газа в целом в Украине", — сказал он.

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Также Камельчук отметил, что на данный момент есть сложности с наличием в стране необходимого объема газа.

"Да, вопрос еще не полностью решен, не закачано достаточное количество. Но как уверяют в Кабинете министров, советники премьер-министра и в Министерстве энергетики, хватит времени и денег для закупки достаточного количества газа для прохождения отопительного сезона. Сейчас у нас приблизительно совпадает с показателем прошлого года, немного меньше. Это связано с тем, что есть большой спрос на газ на рынке Европы, они больше волнуются, чем мы, потому что у нас есть где хранить газ, а у них таких хранилищ нет", — сказал он.

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Напомним, в начале сентября уволились три независимых члена наблюдательного совета, в частности ее глава Клэр Споттисвуд. Согласно объяснениям, сложили полномочия "из-за отсутствия принципов надлежащего корпоративного управления в период смены руководства". Мол, в таких условиях невозможно обеспечивать работу членов правления и поддерживать стабильность компании.

На прошлой неделе глава "Нафтогаза" Юрий Витренко призвал правительство назначить новых членов наблюдательного совета или взять на себя функции, чтобы обеспечить нормальное функционирование рынка в начале отопительного сезона.