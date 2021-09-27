"Время Голованова": гости программы - Олег Ляшко и Давид Арахамия Главные темы эфира - перестановка кадров в правительстве и цена на газ в отопительном периоде

14:22, Сегодня

На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".

С гостями программы – лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко и председателем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией – Василий Голованов обсудит следующие темы:

- На старте отопительного сезона: какой будет стоимость газа и хватит ли субсидий всем украинцам?

- Резонансные решения власти, новый съезд "Слуг народа" и перестановки в правительстве.

Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на телеканале "Украина 24".