Членство Украины в НАТО не зависит от негодования Беларуси и России – нардеп "Украина на правильном пути, и членство в НАТО неумолимо приближается"

17:02, Сегодня

Во фракции "Слуга народа" заявили, что сопротивление Беларуси и РФ стремлению Украины получить членство в НАТО говорит о том, что наша страна идет верным путем. Об этом сообщил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский.

По словам политика, реакция Беларуси и России свидетельствуют, что Украина движется в правильном направлении и сама должна решать, куда ей идти.

"Та реакция, которая раздается из уст белорусского непризнанного президента и руководства Российской Федерации, свидетельствует о том, что Украина абсолютно на правильном пути, и членство в НАТО неумолимо приближается. Поэтому не делали бы такие громкие синхронные заявления наши соседи, которых раньше трудно было представить противниками Украины, к большому сожалению 2014 год все перечеркнул. Поэтому Украина движется в правильном направлении, и я убежден, что Украина действительно сама должна решать свой внешнеполитический выбор", — сообщил Федор Вениславский.

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Он также отметил, что в Украине многие граждане поддерживают североатлантическое стремление Украины. Также Вениславский отметил, что если Украина покажет готовность полной адаптации в системе обороны НАТО, на получение членства уйдет несколько лет.

"Если сегодня оценить отношение граждан Украины к потенциальному членству в НАТО, то мы видим, что благодаря, в том числе ситуации, которую мы имеем с агрессией Российской Федерации, есть количество граждан Украины, которые поддерживают потенциальное членство в НАТО. Поэтому когда Украина продемонстрирует готовность полной адаптации в системе обороны Альянса (Североатлантический альянс — ред.), когда мы адаптируем все стандарты и будет политическая воля со стороны наших партнеров — стран НАТО, - то Украина точно станет членом НАТО. Я думаю, что это будут точно не десятилетия, это может занять годы", - сказал нардеп.

Сегодня, 27 сентября, непризнанный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на совещании с силовиками заявил, что они с президентом России Владимиром Путиным договорились прибегнуть к совместным действиям, если Украина согласится разместить у себя военные базы США

"Вы видите, они туда, в Украину, тянут натовские войска. Под видом учебных центров они фактически создают базы. Базы США создают в Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать. Мы с президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо делать какие-то действия. В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию", – сказал Лукашенко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что РФ и Беларусь предпримут некие действия, которые будут "гарантировать безопасность двух союзных государств".

Песков также напомнил, что Кремль считает появление инфраструктуры НАТО в Украине "красной линией". "Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным, и он говорил, что это находится за гранью тех самых «красных линий», о которых он неоднократно говорил", – цитируют заявление Пескова российские СМИ.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет основным союзником США в НАТО, а не вне НАТО. Об этом он сообщил в эксклюзивном комментарии каналу "Украина 24".

"Во время визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский успешно заручился поддержкой США в отношении укрепления обороноспособности Украины. Там же мы подписали новое соглашение с США в сфере безопасности и обороны, которое по ряду параметров является более амбициозным, чем статус основного союзника вне НАТО. Украина будет основным союзником США в НАТО, а не вне НАТО. Для этого мы и воплощаем целостную стратегию внешней политики, создаем систему альянсов для безопасности Украины, углубляем взаимодействие со стратегическими партнерами", — сказал министр.