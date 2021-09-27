Украина в ПАСЕ напомнила, что Путин убийца, а газ - оружие: нардеп раскрыл детали Как отметил Алексей Гончаренко, российский газ является "грязным со всех точек зрения"

20:29, Сегодня

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы напоминает членам ПАСЕ, что российский газ является опасным оружием в руках президента РФ Владимира Путина.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" нардеп от "Европейской солидарности", член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

"Я поднимаю здесь тему "Северного потока-2" и то, что российский газ является грязным со всех точек зрения. С точки зрения того, что от него финансируется война и убийства как в Украине, так и в Сирии, подрывы складов в Чехии, "Новичок" в Солсбери и так далее. Так и с точки зрения его опасности экологической, потому что Россия - это крупнейший в мире производитель метана и загрязнитель метаном окружающей среды. Метан - это газ, который наряду с углекислым газом создает тот самый парниковый эффект, глобальное потепление и другие проблемы. Россия - это 20% мировых выбросов метана. Об этом надо напоминать европейцам. Они очень заботятся и волнуются вопросами экологии, поэтому необходимо и это использовать, чтобы донести до них опасность российского газа", - сказал Гончаренко.

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Нардеп отметил, что подготовил на сессию ПАСЕ заявление о необходимости уменьшения зависимости Европы от российского газа.

"Хочу поблагодарить коллег из разных стран, которые поддержали это заявление. Оно набрало необходимое количество голосов и теперь будет официально внесено в документы этой сессии ПАСЕ - так называемая письменная декларация, официальное заявление. Кроме того, мы распространяем здесь открытки "Putin is a killer, gas is a weapon" - Путин убийца, а газ - это оружие. Эта тема является важной и ее необходимо поднимать", - заявил он.

фото - Telegram Алексея Гончаренко

Напомним, заявление нардепа Алексея Гончаренко об угрозе российского газа для окружающей среды планеты и будущего Европы уже подписали более 20 депутатов из разных стран - Польша, Великобритания, Литва, Азербайджан, Украина.

Кроме того, нардеп Алексей Гончаренко появился в ПАСЕ в футболке с надписью "Less russian gas" – меньше российского газа.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева комментируя фото Гончаренко, написала в соцсетях: "Одну букву забыл. Вless russian gas (благослови российский газ – ред.)".

Нардеп ответил Скабеевой в Telegram:

"Олечка Скабеева, у меня на футболке все написано так, как и должно быть. И с этим согласны многие. А вот для вас в слове CRIMEA (Крым - ред.) одна буква лишняя. Ведь в вашем случае — это CRIME (преступление - ред.). И это тоже ни для кого не секрет".

Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоится с 27 по 30 сентября. Сессия сосредоточена на праве на здоровую окружающую среду, климат и миграцию.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко рассказывал, что на сессии ПАСЕ Украина собирается поднимать вопрос легитимности выборов в российскую Госдуму, поскольку они проводились, в частности, и на украинской территории, временно оккупированной Россией.