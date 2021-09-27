"Происходит построение авторитаризма": Мураев раскритиковал закон об олигархах Политик считает принятый парламентом документ дискриминационным

20:11, Сегодня

Закон об олигархах, принятый Верховной Радой, является нарушением Конституции, поскольку ведет к построению авторитаризма в Украине.

Об этом заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" экс-депутат Верховной Рады, лидер партии "Наши" Евгений Мураев.

"У нас с олигархами борются столько, сколько они существуют. Ни одного пострадавшего я пока не видел. Сейчас этот закон никоим образом не решает проблему концентрации монополии в одних руках. У нас, во-первых, для этого есть чудесное законодательство, существует как орган Антимонопольный комитет. Этот закон про другое", - сказал политик.

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По словам Мураева, закон об олигархах нарушает Конституцию Украины.

"У нас никто не может быть дискриминирован ни по какому признаку. Тут берут просто три критерия – у тебя 80 млн долларов, медиа и экономическое влияние. А кто это будет определять? Данилов (секретарь СНБО – ред.)? Это гений современности – он придет и решит все наши проблемы. А что на самом деле? Сейчас у Данилова в ручном режиме механизм любому бизнесмену сказать: ты сумки, пожалуйста, сюда заноси. Потому что если ты захочешь кому-то помочь, то мы тебя олигархом назначим. Это контроль финансовой, медийной систем. И сделано это с той целью, чтобы узурпировать власть и не позволить родиться альтернативе Зеленскому. У нас на глазах происходит построение авторитаризма", - подчеркнул он.

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Напомним, 23 сентября народные депутаты приняли закон №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Документ был принят во втором чтении и в целом.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к председателю парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором указывает на несоответствие Конституции Украины законопроекта №5599.

Денисова отмечает, что в случае принятия закона об олигархах в существующей редакции она будет вынуждена в рамках своих полномочий обратиться в Конституционный суд.

После обращения омбудсмена Людмилы Денисовой председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков решил отправить законопроект №5599 на рассмотрение Венецианской комиссии.