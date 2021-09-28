Покушение на Шефира не могло быть инсценировкой – Ляшко "Я ни на секунду не могу представить, чтобы Шефир на это согласился"

11:15, Сегодня

Нападение на автомобиль Сергея Шефира, первого помощника президента Украины Владимира Зеленского, не могло быть инсценировкой. Такое мнение высказал в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" бывший народный депутат ВРУ, лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Я знаю Сергея Шефира. Он неплохой талантливый человек. Я искренне ему и его водителю сочувствую. Рассказывают, что это инсценировка. Вы можете представить — сами на себя организовываете инсценировку и сидите в машине. Пуля — дура. Эта инсценировка может закончиться смертью. Поэтому я совершенно исключаю вариант инсценировки. Я ни на секунду не могу представить, чтобы Шефир на это согласился", — отметил бывший нардеп.

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Олег Ляшко также не верит в версию о том, что покушение было организовано плохо подготовленными злоумышленниками. В качестве опровержения такой возможной версии он привел тот факт, что стрелки смогли быстро скрыться с места преступления и их до сих пор не задержали.

"Рассказывают, что преступление совершили непрофессионалы. Завтра будет неделя, как совершили это преступление. Если бы его совершили непрофессионалы, то непрофессионалов уже давно бы задержали. Что это за непрофессионалы, что за неделю их не задержали, никаких следов они не оставили, выбрали место, где... там вся трасса в камерах, а они выбрали место, где нет видеокамер. Версий может быть много, я не исключаю вариант заказа власти. Когда за неделю мы не имеем задержанных, выводов два: либо не способны раскрыть, или не хотят раскрыть. Мы ждем раскрытия этого преступления и требуем от власти прекратить втягивание страны в 90-е бандитские годы", — сообщил лидер Радикальной партии.

Напомним, 22 сентября возле села Лесники Киево-Святошинского района стреляли по автомобилю первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. Ранен водитель, Шефир не пострадал.

Глава МВД Денис Монастырский считает, что стрельба по автомобилю Сергея Шефира — это покушение на убийство, а не попытка запугать.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что пока следствием рассматривается три версии произошедшего.

"На данный момент, с учетом полученных предварительных данных, рассматриваем три основные версии совершенного преступления - в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране. Также рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств", — заявил Клименко.

Также стало известно, что к расследованию дела о расстреле авто Сергея Шефира подключились следователи ФБР. В данный момент поиск злоумышленников осложнен тем, что по оставленным от нападения следам сложно идентифицировать самих преступников. Об этом сообщил в программе "Час Голованова" на телеканале "Украина 24" глава парламентской фракции "Слуга народа", народный депутат Давид Арахамия.

"Мы все с нетерпением ждем каких-то вводных. К сожалению, насколько пока видно, там человек готовился, там был использован так называемый "антисобакин". То есть когда работала служебная собака… человек обработал себя специальным средством, чтобы не оставлять никаких запахов. На патронах нигде нет отпечатков, то есть он работал в перчатках. То есть видно, что профессионально готовился к этому покушению. И если в первые несколько дней, как говорят специалисты, нет зацепок, то дальнейшая история с расследованием значительно утрудняется. Потому что вначале взяли все камеры, азимуты, данные мобильных сетей – пока все довольно сложно", — сообщил нардеп.