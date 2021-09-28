Ситуация показательна — политолог о газовом контракте России и Венгрии в обход Украины Подобных контрактов станет больше с запуском "Северного потока-2", считает эксперт

11:25, Сегодня

Венгрия подписала контракт с "Газпромом" о поставках газа в обход Украины. В украинском МИД назвали подписание нового контракта необоснованным решением, которое нанесет вред интересам Украины.

Ситуацию прокомментировал в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" политолог Тарас Семенюк.

"Мы должны понимать, что входим в новое время, когда как только заработает "Северный поток-2" на полную мощность, таких контрактов может стать больше в обход Украины. Чем больше мы будем слушать обещания глав других стран, тем быстрее мы будем становиться беднее. Я думаю, стоит не слушать, что нам обещают, а просто делать свою работу. Показательна ситуация с Венгрией, потому что Будапешт и Москва давно сотрудничают, и таких последствий этой коммуникации насчет газа стоило ожидать", — сказал он.

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Политолог прокомментировал реакцию Украины на этот контракт.

"Украина защищает свои экономические интересы, потому что постоянно происходил транзит российского газа в Венгрию через Украину, сейчас мы этот транзит частично теряем. Там не идет речь о больших объемах, речь о примерно 2,5 млрд. Но суть не в цифрах, а в символизме этого контракта. Это первый контракт в обход Украины на фоне того, как происходит запуск "Северного потока-2". Я бы напомнил Венгрии, как она вмешивалась во внутренние дела Украины, и это куда большее вмешательство. Очевидно, нам может не нравиться этот контракт, мы можем обижаться. Но это их суверенное право, как бы мы ни хотели или не хотели. Мы теряем часть транзита, но не теряем здравый смысл и тягу к борьбе за место под солнцем", — сказал он.

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Добавим, Украина инициировала перенос на более поздний срок пятого заседания Совместной межправительственной украино-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было состояться в Будапеште 29-30 сентября.

"Сегодня МИД Украины инициировало перенос заседания комиссии на более поздний срок, ведь венгерско-российское газовое соглашение будет иметь существенное влияние на энергетическую безопасность Украины и Европы, создает новые обстоятельства, которые требуют всестороннего анализа рисков и угроз, а также согласованных действий стран региона, чтобы минимизировать ее негативные последствия", – говорится в заявлении МИД.

Кроме того, украинская сторона также обратится в Европейскую Комиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в отрасли энергетики.

Из-за реакции Киева венгерский МИД вызвал посла Украины для объяснений, сообщил глава ведомства Петер Сийярто в Facebook