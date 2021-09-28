Перестановки в Кабмине: "слуга народа" назвала министров, которым не грозит отставка На заседании фракции в Трускавце нардепы обсудят кандидатов на увольнение из правительства

15:42, Сегодня

Народные депутаты от "Слуги народа" на выездном заседании фракции в Трускавце 1-3 октября обсудят возможные кадровые перестановки в Кабмине. Но руководителям Минцифры Михаилу Федорову, Минфина Сергею Марченко и Минздрава Виктору Ляшко не стоит опасаться увольнения.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявила народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец.

"Я могу сказать, где наименьшая вероятность того, что состоятся ротации, в каких министерствах... Думаю, никто не сомневается в том, что Министерство цифровой трансформации работает очень эффективно и, собственно, ожидать каких-то ротаций или изменений там по крайней мере на топ-уровне точно не стоит. Насколько мне известно, в Министерстве финансов, Министерстве здравоохранения так же ротации не состоятся. Все остальные - давайте дождемся Трускавца и там увидим", - сказала Мошенец.

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Она объяснила, что "слуги народа" пока не хотят озвучивать фамилии кандидатов на увольнение, чтобы не дисбалансировать работу в различных министерствах.

На вопрос, будут ли министры на выездном заседании, "слуга народа" ответила:

"Будут обязательно. Точно будут пять министров... Но не буду называть, кто это будет. Пусть это будет небольшой интригой. И точно знаю, что именно в Трускавце будут обсуждены ротации в министерствах, которые могут произойти... Насколько мне известно, это те пять, которых точно будут хвалить, которые будут участвовать в определенных организационных мероприятиях. Но, возможно, это количество увеличится".

Напомним, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что монобольшинство в Верховной Раде займется вопросом кадровых перестановок в Кабмине.

"Вопросы изменений в Кабмине стоят. Я анонсировал их к концу сентября… Мы чуть-чуть задерживаемся. Условно, это будет первая декада октября. И мы эти вопросы обсуждать будем в том числе. Как раз по приезду уже будут плюс-минус анонсированы кандидаты, и хранить это в секрете уже не будет никакого смысла", - сказал он.

Ранее нардеп из "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что в Кабмине осенью ожидаются кадровые перестановки, обсуждается замена сразу нескольких министров.