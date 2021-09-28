Уволят трех-четырех министров: "слуга народа" о собрании и перестановках в правительстве Павел Фролов анонсирует скорые отставки в правительстве

16:52, Сегодня

На собрании депутатов из фракции "Слуга народа" в Трускавце 1-3 октября решится судьба трех-четырех министров.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил глава подкомитета по вопросам регламента, депутат из "Слуги Народа" Павел Фролов.

При этом он уточнил, что во время съезда не будет рассматриваться отставка премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Три-четыре изменения планируются в правительстве, но по премьер-министру абсолютно нет никаких вопросов. Конечно, фамилии у нас обсуждаются во фракции, но я не хотел бы сейчас говорить конкретно, потому что анонс об увольнении министра плохо влияет на работу министерств", - сказал депутат.

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Фролов также отметил, что на собрание депутатов в Трускавце приедут силовики и ключевые министры украинского правительства.

"Точно будет встреча и коммуникация непосредственно с силовиками, ведь есть много вопросов по справедливости: украинцы и депутаты требуют расследований резонансных дел. Ключевые министры тоже будут, а возможно даже и весь состав правительства", - рассказал Фролов.

Ранее народный депутат, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" сообщил, что уже в октябре правящая партия начнет заниматься вопросом кадровых перестановок в Кабинете министров.

"Вопросы изменений в Кабмине стоят. Я анонсировал их к концу сентября… Мы чуть-чуть задерживаемся. Условно, это будет первая декада октября", - рассказал Арахамия.

По информации издания Украинская правда, из правительства могут уйти министр обороны Андрей Таран, министр социальной политики Марина Лазебная и вице-премьер-министр Украины - Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.