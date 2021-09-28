Увольнения министров могут начаться уже в октябре — Щербина "Вряд ли будет смена премьер-министра, Шмыгаль останется главой Кабмина"

18:49, Сегодня

В Украине могут произойти кадровые изменения в Кабинете министров. О том, кто из министров может уйти в отставку, в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" поделился своим мнением журналист, главный редактор издания "РБК-Украина" Сергей Щербина.

"Что касается кадровых изменений, то насколько я понимаю, там список от 3 до 5 министров, он гуляет уже который день, и которую неделю. Во всяком случае насколько мне известно, пока вопрос возник только по министру обороны, которого называли одним из потенциальных кандидатов на увольнение. Я про министра Тарана, вот по нему вроде бы есть какие-то движения, не могу сказать точно... Точно есть вопросы к министру социальной политики Лазебной, и есть вопросы к министру, отвечающему за военно-промышленный комплекс. Назывались фамилии министра юстиции, министра культуры, но как-то не настойчиво, я бы даже подумал, что это какие-то внутрипартийные игры или внутрипартийная борьба, которая продуцирует такой широкий список", - сказал Щербина.

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Также журналист усомнился в том, что может быть уволен в ближайшее время глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

"Я не думаю, что будет смена премьер-министра. Я думаю, что Денис Анатольевич останется во главе Кабинета министров, во всяком случае такие разговоры не ходили. Но какие-то точечные изменения в правительстве в начале октября, наверное, произойдут", — отметил журналист.

Ранее сообщалось, что на собрании депутатов из фракции "Слуга народа" в Трускавце 1-3 октября решится судьба трех-четырех министров. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил глава подкомитета по вопросам регламента, депутат из "Слуги народа" Павел Фролов. При этом он уточнил, что во время съезда не будет рассматриваться отставка премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Три-четыре изменения планируются в правительстве, но по премьер-министру абсолютно нет никаких вопросов. Конечно, фамилии у нас обсуждаются во фракции, но я не хотел бы сейчас говорить конкретно, потому что анонс об увольнении министра плохо влияет на работу министерств", — сказал депутат.

Также сообщалось, что руководителям Минцифры Михаилу Федорову, Минфина Сергею Марченко и Минздрава Виктору Ляшко не стоит опасаться увольнения. Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец.

"Я могу сказать, где наименьшая вероятность того, что состоятся ротации, в каких министерствах... Думаю, никто не сомневается в том, что Министерство цифровой трансформации работает очень эффективно и, собственно, ожидать каких-то ротаций или изменений там по крайней мере на топ-уровне точно не стоит. Насколько мне известно, в Министерстве финансов, Министерстве здравоохранения так же ротации не состоятся. Все остальные — давайте дождемся Трускавца и там увидим", — сказала Мошенец.