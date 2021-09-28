Гройсман о скандальном законе: "Это борьба за то, кто станет новым олигархом" Также Гройсман считает закон "дамокловым мечом" для бизнесменов

20:34, Сегодня

Украинская власть пытается ввести резонансный закон об олигархах, принятый Верховной Радой, по российскому сценарию.

Такую мысль в эфире программы "Сегодня вечером" на телеканале "Украина 24" озвучил экс-премьер-министр Владимир Гройсман.

Политик, в частности отметил, что считает закон об олигархах борьбой за то, кто станет новым олигархом. Так, власти сначала пыталась большой бизнес поставить на колени, а когда им не удалось, решила сделать следующее: создать такой дамоклов меч в виде закона.

"Это же любой может быть олигархом. Бизнесмен, у которого есть полмиллиона долларов, я думаю, что таких предприятий и компаний в Украине много. И я считаю, что это будет попытка на них влиять с одной стороны, а с другой стороны я думаю, что это будет вопрос выхода на сцену новых олигархов за этот закон ", - отметил политик.

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Кроме того, Гройсман обратил внимание на критерии, по которым в Украине будут определять олигархов согласно резонансному закону.

"Если вы помните, там есть четыре критерия. Первый - это наличие капитала, о котором я сказал, второе - монопольное положение. Я думаю, что все украинцы хотели бы, чтобы олигархи больше платили налогов и чтобы они были рыночными. И вот здесь государство должно сделать что? Создать единые монопольные правила, чтобы было верховенство права, чтобы никто не смог зайти в суд с чемоданом денег, а понес ответственность согласно равенству. Ну этого, наверное, хотели бы люди. Но там появляются еще два критерия. Критерий третий - это, если компания или физическое лицо финансирует партию или является членом партии, и четвертый - это наличие медиа в собственности. Вот такая как бы цель", - говорит Гройсман.

Тогда, по мнению Гройсмана, в Украине могут появиться новые олигархи, которые будут полностью выполнять волю власти.

"И с другой стороны - чтобы все медиа принадлежали государству. Это российский сценарий, 100% российский сценарий, который сделал Путин. Если помните, там были Березовский, Гусинский, НТВ, Первый канал - они были частными, но там была свобода слова, все приходили, говорили, что хотели. Путина это не устроило, ему нужна четкая линия, царь у нас лучший. Что он сделал? Он их назначил олигархами, забрал у них каналы. Многие люди стали придворными олигархами, они финансируют режим Путина, а он может делать в мире все, что хочет, в том числе и в отношении Украины", - считает Владимир Гройсман.

Ранее политолог Богдан Бондаренко в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал, что закон об олигархах дублирует механизмы, которые уже прописаны в украинском законодательстве.

"Есть механизмы, которые на сегодняшний день позволяют работать с этими проблемами. НАПК - с финансированием политических партий и деньгами в политике, НАБУ - со случаями, когда кто-то из народных депутатов принимает неправомерную выгоду, взятки. Весь этот механизм существует. Для чего дополнительно "изобретать велосипед" с СНБО и различными реестрами - это вызывает вопросы", - сказал он.

Напомним, 23 сентября народные депутаты приняли закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Документ был принят во втором чтении и в целом.

Также законопроект об олигархах был направлен на рассмотрение в Венецианскую комиссию. Однако в Украине эксперты считают, что закон будет раскритикован. Об этом сообщила в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" вице-президент Мирового конгресса украинских юристов Марина Ставнийчук.