Путин делает все, чтобы насолить Украине – Гордон о планах России По словам журналиста, РФ по-прежнему придерживается тактики гибридной войны

22:29, Вчера

Президент России Владимир Путин не может решиться на открытое вторжение в Украину, однако делает все, чтобы испортить ее отношения с соседями.

Об этом заявил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон.

"Путин неоднократно говорил о том, что Украина – недогосударство. И он, и его подручные продолжают все делать для того, чтобы украинской государственности рано или поздно пришел конец. Они понимают, что прямое вторжение России сегодня невозможно на территорию Украины, но существуют же гибридные методы ведения войны. И в частности это подрыв отношений Украины с соседями", - сказал он.

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По словам журналиста, России трудно подорвать отношения Украины с Польшей, однако с другими странами получается лучше.

"В Польше Россию как государство ненавидят так же, как в Украине, а, возможно, даже больше. То есть с Польшей не выходит, выходит с Беларусью, с Венгрией. Почему выходит с Венгрией? Не секрет, что в Европе существует целая когорта политических деятелей, которые являются агентам влияния России. Среди них президент Чехии Милош Земан, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, бывший президент Молдовы Додон, Марин Ле Пен во Франции, бывший премьер-министр Франции Фийон, экс-канцлер Германии Шредер. Россия делает все в рамках гибридной войны, чтобы просто насолить Украине", - заявил Гордон.

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Ранее журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что Россия может напасть на Украину одновременно с трех направлений.

"Существует несколько версий возможных событий. И очень уважаемые мной люди говорят, что возможно развитие сценария таким образом, что Россия будет нападать с трех направлений – гомельско-черниговского, то есть с Беларуси, и это кратчайший путь на Киев, со стороны оккупированного Донбасса, и со стороны оккупированного Крыма. Вот три направления, и Россия может напасть одновременно с трех направлений, теоретически", — отметил журналист.

В то же время, Гордон отметил, что Владимиру Путину не нужно, чтобы "в Россию шли гробы".