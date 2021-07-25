В администрации Байдена зреет оппозиция — журналист о тактике с Путиным Иван Яковина рассказал, что соратники Байдена недовольны его тактикой в отношении России

11:47, 25 июля

Внутри команды президента США Джо Байдена зреет оппозиция к его нынешней внешней политике — об этом заявил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" журналист Иван Яковина.

"Стратегия Байдена сейчас заключается в том, чтобы уговорить Путина не поддерживать Китай, а стать на сторону Запада в глобальном противостоянии XXI века, которое будет вестись между США и Китаем. Но уже сейчас очень близкий соратник Байдена Майкл Макфол, который ранее работал послом США в России, написал статью, в которой сказал, что попытка умиротворить Путина и оторвать его от Китая приведет лишь к росту аппетитов Кремля, она не приведет к тому, что Путин отвернется от Китая и станет на сторону Запада", — сказал он.

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По словам Яковины, американские политики хотят перетянуть на свою сторону Россию, но не с Путиным во главе.

"Меня обнадеживает обстоятельство, что сейчас даже ближайший соратник Байдена и Блинкена открыто заявляет об ошибочности внешней политики Байдена. Макфол говорит: не надо пытаться перетащить Путина на свою сторону. Он как бы намекает, что России сначала нужно избавиться от Путина, а потом уже новую Россию пытаться перетянуть на свою сторону в противостоянии с Китаем. Возможно, именно потому, что уже внутри Демократической партии и администрации Байдена зреет оппозиция к его нынешней внешней политике, получится поставить заслон запуску "Северного потока-2" в самый последний момент. Надежда на Конгресс США имеется, сражение за отмену пакта Байдена-Меркель сейчас только начинается. Я надеюсь, что вопрос запуска этого газопровода все еще не является предрешенным", — сказал он.

Напомним, Россия строит газопровод "Северный поток-2" в обход Украины, что может вызвать падение транзита газа через украинскую ГТС. Также известно, что российская компания "Газпром" не забронировала дополнительные мощности на следующий газовый год — с 1 октября 2021 по 1 октября 2022 года — через Польшу и Украину.

Президент США Джо Байден на днях заявил, что на данном этапе строительства проект "Северный поток-2" невозможно остановить.

Ранее Иван Яковина заявил, что, развязывая руки президенту РФ Владимиру Путину, президент США Джо Байден делает огромную ошибку.