У Путина начались проблемы со здоровьем - журналист Иван Яковина прокомментировал загадочную стройку возле резиденции президента РФ

17:48, 25 июля

В резиденции президента России Владимира Путина под Москвой идет масштабная стройка, которая может свидетельствовать, что у российского лидера появились проблемы со здоровьем.

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" журналист Иван Яковина.

"На этой неделе меня поразило огромное строительство на территории главной личной резиденции Путина в Ново-Огарево в Подмосковье. Как выяснило издание "МБХ Медиа", там довольно давно ведется стройка с большим смыслом. Там строятся сразу несколько объектов. Объект №1 – оздоровительный комплекс, по-простому больница. В ней будет лечиться сам Путин. Помимо больницы строится огромная вертолетная площадка. К больнице пристроят гостиницу, предполагаю, что для врачей и медсестер, которых привезут для работы в больнице из-за границы", - сказал он.

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Также Яковина сообщил, что в Ново-Огарево строится гостевой дом.

"Выяснилось, что строят этот дом для Михаила Мишустина, премьер-министра России. Если дела пойдут как-то странно, то в России по Конституции именно премьер-министр начинает исполнять обязанности президента. Поэтому я предполагаю, что Мишустина хотят посадить рядом с Путиным. И если Путину станет совсем плохо, он начнет умирать в больнице или ему сделают операцию, и он будет без сознания – чтобы Мишустин был рядом и не мог, будучи в Москве, заниматься какими-то своими делами и пытаться захватить власть", - отметил журналист.

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По его мнению, данное капитальное строительство "свидетельствует, что у Путина начались какие-то проблемы со здоровьем".

"Вероятнее всего, учитывая масштабы строительства, проблемы эти большие. Я думаю, будет у нас возможность в следующем году спекулировать, предполагать, что, возможно, Путин уйдет на покой в силу естественных причин, а не в силу какого-то заговора или добровольного отречения от власти", - заявил Яковина.

Напомним, российское издание "МБХ Медиа" обнаружило масштабную стройку рядом с резиденцией президента РФ Владимира Путина в Подмосковье. За год там появились несколько больших зданий, среди которых — больница, спортивный комплекс и гостиница-пансионат.

Все это, по словам строителей и охраны, "режимные объекты". Строительство на участке в 107 тыс. кв. метров на берегу Москвы-реки в Подмосковье ведется в условиях секретности.

На каждом подъезде к стройке установлены знаки "въезд запрещен", территория огорожена бетонным забором высотой в 6 метров. Общая площадь объектов – 56 тыс. кв. метров. Уже построен гостевой дом в 4 тыс. кв. метров. Сейчас, по словам строителей, идёт строительство ледовой площадки в 30 тыс. кв. (без учета подземных этажей), четырехэтажного гостевого комплекса в 10 тыс. кв. метров и лечебно-оздоровительного комплекса в 16 тыс. кв. метров.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, посвященное "дворцу Путина" на российском курорте Геленджик. По подсчетам ФБК, строительство "дворца" обошлось в 100 млрд рублей (1,36 млрд долларов - ред.).