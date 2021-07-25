Жители России относятся к Путину, как к плохой погоде – журналист Иван Яковина также прокомментировал борьбу за место наследника Путина

19:14, 25 июля

Россияне относятся к президенту РФ Владимиру Путину как к плохой погоде – его терпят, но не пытаются поменять.

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" журналист Иван Яковина.

"К Путину в России отношение как к плохой погоде – сама пройдет, возможности поменять нет. Поэтому то, что он ворует, придется терпеть, потому что армия его охранников гигантская", - объяснил он.

Читайте также: У Путина начались проблемы со здоровьем - журналист

Яковина также прокомментировал возможного преемника Путина на посту президента России:

"Что касается Мишустина (премьер-министра РФ – ред.), то, конечно, его никто не спрашивает. В российской политической элите всегда есть борьба за второе место, за роль наследника Путина. Поэтому тот человек, которому выпала эта роль, предполагается, что должен быть счастлив просто по факту избрания его на эту должность. Поэтому, если ему предстоит жить не в особняке, а в зиндане в лесу, он все равно будет счастлив. В случае смерти или недееспособности Путина он, с одной стороны, становится надеждой Путина, а с другой стороны – главной опасностью. Потому что он получает легитимность как наследник. И как в феодальные времена было, наследники частенько свергали своих отцов и сами становились правителями".

По словам журналиста, "чтобы такого не произошло, Мишустина и будут держать рядом с Путиным под наблюдением путинской охраны".

Читайте также: Российский писатель рассказал, сколько в РФ ярых сторонников Путина

Напомним, по данным российского "Левада-центра", в РФ за пять лет более чем вдвое сократилось число людей, которые считают Владимира Путина самой выдающейся исторической личностью – с 34% до 15%. Лидерство в рейтинге выдающихся россиян удерживает Иосиф Сталин с показателем 39%.

Российский политтехнолог Игорь Князев в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, почему россияне изменили свое отношение к Владимиру Путину.

"Я думаю, это законный итог. Диктаторы и автократы начинают свое правление с максимального рейтинга. Но чем дольше они остаются у власти, тем меньше их рейтинг. Некоторые заканчивают свое правление даже с антирейтингом – такие как Каддафи и Чаушеску", - сказал эксперт.