Это чисто политическая история — эксперт об экстренной посадке самолета Belavia в Москве Эксперт по авиации рассказал, почему самолет с неисправностью не сел в Украине

12:11, Вчера

Белорусский пассажирский лайнер Boeing 737, который подал сигнал бедствия в небе над Россией, приземлился в подмосковном аэропорту Домодедово на одном двигателе. Ситуацию прокомментировал в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" авиаэксперт Вячеслав Коновалов.

"На самом деле он мог полететь и в Ростов-на-Дону, там тоже хорошая техническая база. Мог и в Минск вернуться. В Украину он не полетел по принципиально политическим причинам. Есть такое понятие — определенный запас топлива. Самолет при аварийной ситуации может еще лететь 1,5-2 часа куда угодно, например, в Харьков. Кстати, там как раз по маршруту Харьков напрашивался. Это чисто политическая история. Полетели в Москву, наверное, потому что решили, что там более мощная техническая база для обслуживания", — сказал он.

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По словам эксперта, решение о том, куда направиться в критической ситуации, принимает командир воздушного судна.

"В авиации есть такая норма, что если совсем все плохо, ты идешь на любой ближайший аэродром. Там ближайший, как по мне — Харьков идеально подходил. Но они психанули и почему-то пошли на Москву. Решение, куда лететь, принимает КВС и потом уже согласовывает свои действия с диспетчером. Хоть он посреди поля приземляется, хоть на шоссе. Но по протоколу у него есть набор запасных аэродромов, куда он уйдет. Возможно, посчитали экономически более правильным пойти на Москву", — сказал он.

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Самолет Belavia рейсом Минск — Анталья летел из Минска в Анталию, но через час полета над Белгородской областью у него сработал датчик неисправности. Был зафиксирован критический рост масла в двигателе. Пилоты решили посадить лайнер со 189 пассажирами и 7 членами экипажа на борту. Изначально лайнер должен был совершить экстренную посадку в Воронеже, сообщил "Интерфакс", однако изменил курс и отправился на Москву.

Пассажирам экстренно севшего в "Домодедово" лайнера в ближайшее время будет предоставлен запасной самолет для перелета в Анталию, сообщают РИА Новости.