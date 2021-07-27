В Германии пожар на полигоне с химическими предприятиями: подробности Происшествию присвоен статус чрезвычайной опасности

16:56, Сегодня

В Германии ищут пропавших без вести во время взрыва на химическом предприятии в немецком Леверкузене. Речь идет о пяти людях. Подробности рассказала в программе "Сегодня Новости" корреспондент "Украина 24" из Германии.

Попасть к месту, где произошло чрезвычайное происшествие, почти невозможно. Все подъезды заблокированы. Спасатели просят местных оставаться дома, закрыть двери, окна и даже не включать кондиционеров. Предполагают, что воздух может быть токсичным — сейчас проводят замеры.

Огромные черные тучи окутали немецкий город Леверкузен. Известно по меньшей мере о16 пострадавших, пять пропали без вести. СМИ сообщают об одном погибшем, однако официального подтверждения пока нет.

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Что именно произошло, сейчас выясняют. Взрыв произошел на полигоне, где находится ряд химических предприятий. Сначала была информация, что случилось что-то на фармацевтическом предприятии, но впоследствии компания это опровергла. Теперь издание Bild сообщает: горит нефтебаза.

Огонь спешат погасить, чтобы он не перекинулся на соседнее здание, где хранится около ста тысяч литров легковоспламеняющихся растворителей. На этом же полигоне расположен и мусоросжигательный завод, где утилизируют опасные отходы и токсичные вещества. Происшествию присвоен статус чрезвычайной опасности, люди получают на смартфоны сообщение с просьбой не выходить без надобности на улицу.

Напомним, недавно Германия пострадала от мощных ливней, которые вызвали масштабные затопления. От наводнений погибли почти 200 человек. Наводнение признано крупнейшим за последние 100 лет. Пострадали и соседние страны — Австрия, Бельгия, Италия, Румыния.

Ранее сообщалось, что в Бердянске двое мужчин погибли от удара током после сильного ливня. Во время непогоды, которая бушевала в городе несколько часов, оборвались провода электросети и упали в воду. По данным спасателей, мужчины проходили мимо и получили смертельный разряд.