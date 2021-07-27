Белорусы показали отношение к режиму — спикер Тихановской о Дне независимости Анна Красулина рассказала, когда оппозиция отмечает день независимости Беларуси

19:34, Сегодня

Беларусь празднует настоящий День независимости — об этом заявила в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" спикер лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Анна Красулина.

"Сегодня настоящий День независимости Республики Беларусь, но дело в том, что у нас их два настоящих. Еще 25 марта 1918 года, когда Рада БНР провозгласила страну свободным независимым государством. Таким образом, мы отмечали 25 марта, а сейчас - 27 июля. Готовимся к 9 августа - годовщине событий, когда Беларусь сделала выбор в пользу суверенитета", — сказала она.

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Красулина высказалась о дне, который официально считается этим праздником.

"Мы видели, как в этом году проходил так называемый праздник 3 июля, когда народ просто не пришел на места так называемых массовых гуляний, которые были подготовлены оккупационным режимом, что сейчас действует в Беларуси. Этот режим пытался поставить какие-то сцены, самодеятельные коллективы пригласить. Весь эфир и интернет был заполнен пустыми площадями и улицами Беларуси. Белорусы показали свое отношение к этому режиму", — сказала она.

Официальный День независимости Республики Беларусь отмечается ежегодно 3 июля. Но раньше, с 1991 года, день независимости отмечался 27 июля - в день принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР. Решение о переносе даты на день освобождения столицы Белоруссии от немецкой оккупации 3 июля было принято в ходе республиканского референдума в 1996 году. Поэтому Беларусь является единственной из бывших советских республик, чей день независимости не привязан к отделению от СССР или Российской империи.

Добавим, в 2021 году президент Беларуси Александр Лукашенко впервые с 1999 года отказался от проведения парада ко Дню независимости страны 3 июля. Член Координационного совета белорусской оппозиции Валерий Мацкевич назвал три причины такого решения.