Никто не хочет закупать "Спутник" — Бацман о российской вакцине от коронавируса Алеся Бацман рассказала, почему другие страны отказываются от вакцин из России

20:37, Вчера

Государства боятся покупать российскую вакцину от коронавируса — об этом заявила главред издания "Гордон" Алеся Бацман в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

"Когда Путин рассказывал, что "Спутник" – первая в мире вакцина от коронавируса, которую изобрела Россия, и этим она спасает весь мир сегодня… Давайте посмотрим – даже те страны, которые в первую волну поддались на уговоры, какие-то финансовые соблазны или политические со стороны кремлевской России, на сегодня отказываются от контрактов по "Спутнику", — сказала она.

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Бацман объяснила, почему отказываются от российской вакцины.

"Никто не хочет закупать российскую вакцину, потому что страшно. Страшно не с точки зрения того, что она не одобрена, а страшно за последствия, которые будут, когда люди ею прививаются", — сказала она.

Напомним, "Спутник V" — это комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, разработанная в России Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Она была зарегистрирована российским Минздравом 11 августа 2020 года. После объявления о готовности вакцины в России начали последний, третий этап клинических исследований, но параллельно с этим начали вакцинацию населения.

Вакцину неоднократно критиковали, в частности, из-за того, что россияне предоставили не все данные о "Спутнике". В мае 2021 года группа международных эпидемиологов и биологов опубликовала критическую статью по исследованию эффективности этой вакцины.