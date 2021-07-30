Слухи преувеличены — эксперт рассказал, опасны ли пожары в Турции для туристов Павел Григораш рассказал, что происходит с туристами в Турции и задерживают ли авиарейсы

14:09, Сегодня

Пожары в Турции не угрожают туристам, заявил исполнительный директор Украинской ассоциации турагентств Павел Григораш в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Немного преувеличены слухи. Да, пожары есть, они серьезные, но они не угрожают нашим туристам. Есть отдельные случаи, когда наших туристов действительно переселяли в другие отели, но в большинстве случаев либо эвакуировали временно на пляж, либо даже вывозили на лодках на бесплатную морскую прогулку, и потом возвращали назад", — сказал он.

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Фото: Reuters

Эксперт также ответил на вопрос, что происходит с авиарейсами.

"Насколько мне известно, сейчас все аэропорты в Турции принимают наших туристов, никаких проблем с этим нет", — заверил он.

Фото: Reuters

Напомним, из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях страны в течение последних двух дней продолжаются лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья. Огонь и дым видны с популярных курортов Сиде и Белек, огонь подобрался к популярному у туристов Мармарису.

Тем временем в Украине синоптики прогнозируют град и шквалы ветра. Средняя температура днем +32 градуса. Град и шквалы ветра ожидают на западе и в центре.