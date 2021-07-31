Антиукраинская пропаганда в России приобрела безумный масштаб – политик из РФ Леонид Гозман не согласен с тезисом президента России о "едином народе"

15:57, Сегодня

Антиукраинская пропаганда в России в последние годы приобрела "безумный масштаб".

Об этом в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" рассказал российский оппозиционный политик Леонид Гозман, комментируя статью президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".

"Конечно, это разные народы. Наши люди к этому относятся тоже по-разному. Есть люди, которые считают, что украинцев вообще нет, а Владимир Владимирович Путин только что написал, что украинцев придумала польская элита, потом развивала Австро-Венгрия, а дальше большевики, значит, вообще нет никакой Украины и украинцев. Мне кажется, что эта точка зрения уже просто всем надоела, уже разговоры о том, как "бандеровцы обижают русских", "распинают мальчиков" и "не дают русским людям говорить по-русски" немножко достали всех, такого отклика, как было раньше, нет. Но представление о том, что украинцы плохие люди, что они злобные и жадные, склонные к обману, к сожалению, внедрилось в сознание многих граждан России", - сказал политик.

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По его словам, предрассудки были всегда, "но в последние годы антиукраинская пропаганда приобрела безумный масштаб, Украину поливают грязью на всех каналах".

"Но вообще это не дело президента – определять, кто один народ, кто не один. Президенты должны функционировать в рамках международно признанных границ", - добавил Гозман.

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Отметим, что результаты опроса, проведенного группой "Рейтинг" в течение 23-25 июля 2021 года, в частности, показали, что 55% опрошенных не согласились с недавним заявлением Владимира Путина, что "русские и украинцы - один народ", 41% с этим согласны. На востоке, а также среди прихожан УПЦ МП с таким мнением согласны более 60%. Среди жителей западного региона более 70% не согласны с этим.

Ранее президент России Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Он назвал Украину и Россию "частями, по сути, одного исторического и духовного пространства". Президент РФ подчеркнул, что и русские, и украинцы, и белорусы "являются наследниками Древней Руси". Также Путин утверждает, что "подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией".

"Западные авторы проекта "анти-Россия" так настраивают украинскую политическую систему, чтобы менялись президенты, депутаты, министры, но была неизменной установка на разделение с Россией, на вражду с ней", - говорится в статье.

Статья Путина вызвала большой резонанс, ее прокомментировали многие политики, журналисты, лидеры мнений - не только в Украине, но и в самой России.