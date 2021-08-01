В заявление Германии не верится — аналитик о "Северном потоке-2" Аналитик Андриан Прокип прокомментировал заявление немецкого политика Армина Лашета

17:36, Сегодня

Кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет пригрозил России санкциями, если она не прекратит оказывать давление на Украину из-за газопровода "Северный поток-2". Можно ли этому верить, рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" аналитик программы "Энергетика" Украинского института будущего Андриан Прокип.

"Эта декларация (о том, что если Россия будет давить на Украину, против нее будут введены санкции – ред.) звучит довольно странно, будто Германия хочет, чтобы им в очередной раз доказали, что Россия может использовать энергетику или что-либо еще в качестве оружия, в том числе против Украины. И создается впечатление, что всех событий, которые происходили в последние 7 лет, для Германии недостаточно. Демонстрация такой короткой памяти - именно из-за этого не очень верится в эту декларацию, и Украина должна проводить определенные действия с отстаиванием своих интересов", — сказал он.

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Армин Лашет сделал свое заявление в интервью польской газете Rzeczpospolita, опубликованном 31 июля. "Если Россия снова агрессивно будет вести себя в отношении Украины, то Германия примет меры на национальном уровне и инициирует санкции на уровне Европейского Союза", — заявил политик.

Напомним, Россия строит газопровод "Северный поток-2" в обход Украины, что может вызвать падение транзита газа через украинскую ГТС. Также известно, что российская компания "Газпром" не забронировала дополнительные мощности на следующий газовый год — с 1 октября 2021 по 1 октября 2022 года — через Польшу и Украину.

США и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". Они опубликовали "Совместное заявление в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей"