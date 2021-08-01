Положение Украины в Европе может стать более шатким — Яковина о выборах в Германии Иван Яковина сравнил двух кандидатов на пост канцлера Германии и рассказал о действиях России

21:08, Сегодня

Как выборы в парламент Германии повлияют на судьбу Украины, рассказал в эфире программы "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" журналист-международник Иван Яковина.

"Осенью в Германии пройдут выборы в Бундестаг, федеральный парламент, поскольку Германия парламентская республика, немцы будут выбирать себе и будущего канцлера. Один из двух претендентов на этот пост – достаточно пророссийский, поэтому для Украины исходы этих выборов будут важны. Этого человека зовут Армин Лашет, он однопартиец Меркель, она хотела бы его видеть своим преемником. Проблема в том, что немецкие интересы для Лашета означают восстановление экономических связей с Россией, строительство и запуск "Северного потока-2" (российский газопровод в обход Украины — ред.). На мой взгляд, этот человек не очень интересуется европейскими ценностями, ему более интересны деньги. Я опасаюсь, что если он победит, положение Украины в Европе станет намного более шатким", — сказал он.

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Журналист назвал более приемлемого для Украины кандидата на пост канцлера Германии.

"Намного лучшей для Украины была бы победа Партии зеленых и ее лидера Анналены Бербок. Если она победит, то Германия максимально быстро начнет отказываться от использования углеводородного топлива – мазута, бензина, газа, дизеля. В ускоренном темпе зеленые собираются привести Германию к возобновляемой энергии. Россия потеряет не только своего покупателя для углеводородов, случится еще одно неприятное событие. Бербок пообещала сразу же отменить строительство "Северного потока-2", — рассказал он.

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По словам Яковины, Россия всеми способами старается не допустить победы Бербок.

"Для Кремля такая история абсолютно неприемлема, и поэтому российские власти начали активно действовать. С помощью спецслужб они вмешались в немецкую политику и начали распространять о лидере зеленых порочащую информацию. Как передает Bloomberg, "Москва сейчас готова пойти на все", лишь бы не дать Бербок победить. Зеленые уже сообщили немецким службам о росте кибератак против них, россияне пытаются установить на их компьютеры шпионские программы, которые будут следить за перепиской. Сама Бербок лично стала мишенью информационных атак, на Фейсбуке о ней пишут какие-то безумные фейковые новости, например, о том, что она хочет наводнить Германию беженцами, хотя она никогда ничего такого не предлагала. Немецкие наблюдатели говорят, что число с ложными цитатами и поддельными фотографиями, где она выглядит неприглядно, увеличилось гигантскими темпами. Россия делает все возможное, чтобы не дать ей стать канцлером. Из-за этой кампании популярность Бербок все лето падала, но сейчас акции зеленых снова пошли вверх. Но до выборов еще два месяца и произойти может все что угодно. Надеюсь, что после осознания того, что Россия активно вмешивается на стороне партии ХДС, немцы проголосуют за зеленых", — рассказал он.

Напомним, выборы в немецкий Бундестаг пройдут 26 сентября. После этого канцлер страны Ангела Меркель уйдет в отставку.

Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Украина будет добиваться от США и Германии реальных гарантий, а не простых обещаний относительно транзита газа после запуска российского газопровода "Северный поток-2".

"Мы будем требовать контрактов - фактически это контракт на транзит с гарантированной оплатой. Возможно, требовать - это не очень правильное слово. Мы будем работать по всем дипломатическим каналам", — сказал Арахамия.