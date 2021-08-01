Туристы в безопасности: эксперт рассказал о ситуации с пожарами в Турции Игорь Голубаха рассказал, как в Турции заботятся о туристах во время лесных пожаров

22:01, Сегодня

Лесные пожары в Турции не представляют опасности для туристов, рассказал глава Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха в программе "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24".

"Ситуация динамичная, постоянно меняется, все - как туроператоры, так и туристы, отдыхающие на курортах - говорят о профессиональных действиях турецкой власти. Непосредственных угроз для туристов нет. В случае, если они возникают, сразу же из того или иного отеля, если к нему приближается пожар, проводится безопасная эвакуация, причем проводится профессионально и организованно. Люди некоторое время находятся в безопасности и потом возвращаются к отдыху. Есть разные планы эвакуации, но, повторюсь, опасности для туристов нет", — сказал он.

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Фото: Reuters

Эксперт рассказал, что происходит с забронированными путевками.

"Некоторые случаи обращений к турагентам есть, в большинстве своем люди соглашаются с тем, что нужно отсрочить (отдых в Турции - ред.), если удается оператору, это делается. Но я напоминаю, что на сегодняшний день в Турции, на всех курортах мира высокий сезон, и очень сложно найти свободные места на дальнейшие числа августа. Поэтому в большинстве своем туристы едут отдыхать. Также в этот период не могут резко снижаться цены. Спрос на отдых в Турции, конечно, упал, но не будем забывать, что Турция лидер предпочтений туристов, многие туда готовы ехать, но выжидают", — сказал он.

Фото: Reuters

Напомним, из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях страны в течение последних нескольких дней продолжаются лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. В результате пожаров погибли уже шесть человек.

Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья. Турецкие власти эвакуировали туристов с пляжей на юго-западе страны, где бушуют пожары. В курортном Бодруме полиция эвакуировала туристов из трех отелей. Об этом сообщило в Twitter агентство EHA News.