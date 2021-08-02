Личный приказ Лукашенко — политик о скандале с белорусской спортсменкой Белорусский оппозиционер прокомментировал скандал со спортсменкой, которую хотели силой увезти с Олимпиады

15:35, Сегодня

Муж белорусской спортсменки Кристины Тимановской, которую сняли с Олимпиады в Токио и хотели насильно вывезти в Беларусь, пересек границу Украины. Об этом телеканалу "Украина 24" стало известно из собственных источников. Ситуацию со спортсменкой прокомментировал в программе "Сегодня День" политик, член Координационного совета оппозиции Беларуси Валерий Мацкевич.

"Хочу отметить, что достаточно распространенная модель, по которой действуют силовики Лукашенко — если тот или иной деятель пытается покинуть страну, то силовики не гнушаются тем, чтобы вернуть человека через влияние на родственников. Это сложно объяснить с точки зрения морали и закона, но Лукашенко действует как диктатор, который поглощен жаждой мести. Возвращение Тимановской, насколько нам известно, — это личный приказ Лукашенко, вероятно, для того, чтобы она дала какие-то покаянные показания, чтобы снять ее на видео и использовать в пропагандистских целях", — сказал он.

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Политик ответил, удастся ли белорусским властям вынудить спортсменку вернуться.

"Каждый случай индивидуальный, но насколько нам известно, муж Тимановской находится уже в Киеве, и сейчас с ним связываются представители диаспоры. А сама Тимановская находится в безопасности в посольстве Польши, и к самолету ее будет сопровождать представитель посольства под охраной японской полиции. В самолете она будет в безопасности, поскольку он не будет пролетать над территорией, доступной диктатору Лукашенко. И сейчас, мы еще уточняем ту информацию, родители Тимановской успели покинуть место жительства", — сказал он.

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Добавим, к родителям легкоатлетки, проживающим в городе Климовичи Могилевской области, уже едут силовики из Минска, сообщают СМИ. Самой же Кристине Тимановской Польша выдала гуманитарную визу. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач. Ранее СМИ сообщали, что спортсменка боялась возвращаться в Минск. Мол, ее уже показали в "разгромных сюжетах" пропагандистских каналов.

Накануне белорусская спортсменка пожаловалась, что ее насильно высылают домой. Тренеры уверяют, что у нее якобы проблемы с психоэмоциональным состоянием, поэтому ее сняли с соревнований. Сама Тимановская уверена, что это связано с ее обращением — спортсменка записала видео с критикой белорусских спортивных чиновников, которые во время Олимпиады пытались навязать ей дополнительное соревнование. Теперь девушка боится, что в Беларуси ее бросят за решетку.