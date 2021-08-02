Российский политолог рассказал о провале вакцины "Спутник": хвастовство оказалось пшиком Эксперт оценил долю России в мировом экспорте вакцин

21:30, Вчера

Россия сорвала ряд контрактов на поставку в другие страны широко разрекламированной вакцины от коронавируса "Спутник V". При этом темпы вакцинации в самой РФ оставляют желать лучшего.

Об этом пишет на своей странице в Facebook российский политолог и бизнесмен Дмитрий Некрасов.

По словам Некрасова, российские власти "долго кричали "у нас лучшая вакцина, мы всех спасем", долго возмущались нерегистрацией в отдельных странах, что вот-де враждебный Запад не дает нам мир спасать".

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Как отметил политолог, сегодня ситуация со странами, заключившими контракты на поставку "Спутника", выглядит следующим образом:

"Гана получила только 20 тысяч доз из 3,4 млн, Ангола — 40 тысяч из 12 млн, Гватемала - 160 тысяч доз из оплаченных 8 млн, Боливия - 1,3 млн из 5,2 миллиона, обещанных к концу мая. Аргентина недополучила от графика 5,5 млн доз первого компонента и более 13 млн — второго. И так далее. Сразу несколько стран пересматривают/аннулируют контракты по "Спутнику". И отнюдь не из-за давления мировой закулисы, а просто потому, что не выполняем сроки поставок".

Как сообщил эксперт, на текущий момент доля РФ в мировом экспорте вакцин менее 1% - "еще меньше, чем в мировой экономике или населении".

"При этом (фанфары) "Спутник" регулярно называли самой узнаваемой в мире вакциной!!! И так же регулярно (по крайней мере, пару месяцев назад в моем же присутствии) хвастались этой узнаваемостью с экранов телевизора. Может быть, и эту узнаваемость сочинила кремлевская пропаганда (это ж проще производства вакцин), однако, если узнаваемость не липовая, так даже смешнее. Образ, просто идеально описывающий страну", - подчеркнул он.

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Тем временем, добавил Некрасов, по темпам вакцинации собственного населения Россия "заметно отстает от среднемировых темпов и почти вдвое таких высокотехнологичных стран как Камбоджа".

"Хвастовство наглядно оказалось пшиком, но никто не задумается о том, что и прошлые заслуги так же придуманы, как нынешние (хотя, без каких-либо шуток, я уверен, что через 50 лет в российских учебниках истории будет написано о ключевом вкладе России в победу над пандемией). Никто не разочаруется в пустых хвастунах. Никто не прекратит и дальше дуть щеки без каких-либо оснований и все так же удивляться, что их не любят и не понимают", - пишет политолог.

Ранее в Словакии вспыхнул скандал вокруг российской вакцины. Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами исследовал вакцину "Спутник V", закупленную предыдущим составом правительства, и пришел к выводу, что она не идентична той, которая получила одобрение научного журнала The Lancet. В результате правительство Словакии одобрило применение "Спутника" на территории страны, но из-за низкого спроса решило прекратить вакцинацию российским препаратом. Неиспользованные 160 тысяч доз Россия выкупила обратно, пишет "Медуза".

Главред издания "Гордон" Алеся Бацман в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, почему страны боятся покупать российскую вакцину от коронавируса.

"Никто не хочет закупать российскую вакцину, потому что страшно. Страшно не с точки зрения того, что она не одобрена, а страшно за последствия, которые будут, когда люди ею прививаются", — сказала она.

Напомним, "Спутник V" — это комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, разработанная в России Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Она была зарегистрирована российским Минздравом 11 августа 2020 года. После объявления о готовности вакцины в России начали последний, третий этап клинических исследований, но параллельно с этим начали вакцинацию населения.