Очередное дно белорусского спорта – тренер о скандале с Тимановской на Олимпиаде "Это реалии нашего белорусского спорта – то, как руководят им чиновники-приспособленцы", - сказал Яковлев

16:05, Сегодня

В Беларуси у спортивных чиновников нет ни чести, ни совести, поэтому и возникают такие ситуации, как с бегуньей Кристиной Тимановской на Олимпиаде-2020 в Токио.

Об этом в программе «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» заявил гандбольный тренер, активист свободного объединения спортсменов Беларуси Константин Яковлев.

«Это реалии нашего белорусского спорта – то, как руководят им чиновники-приспособленцы, люди, которые не имеют ни чести, ни совести и ничего святого. Мы всегда об этом говорили, говорили открыто. Кристина сделала такой шаг, показала, можно сказать, всему миру открыто, что у нас происходит, как оказывают давление на спортсменов. Это очередное дно белорусского спорта», - отметил спортсмен.

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Он также рассказал, почему был вынужден покинуть Беларусь и переехал в Украину.

«Я сидел в тюрьме, на меня оказывали давление, говорили, что будут инкриминировать уголовную ответственность, что пошла указка сверху, чтобы со мной разобрались – только за то, что я активно выражал свою гражданскую позицию. Я отсидел 15 суток за то, что хотел провести открытую тренировку. Правоохранительные органы и судья решили, что это какое-то политическое собрание. Дно у нас пробивается каждый раз, мы уже не удивляемся ни Тимановской, ни каким-то другим вещам», - добавил Яковлев.

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Кристина Тимановская – белорусская легкоатлетка, специалистка по бегу на короткие дистанции. Выступала за сборную Беларуси по легкой атлетике с 2015 года, чемпионка Универсиады в Неаполе, победительница и призерка первенств национального значения, участница ряда крупных международных турниров, в том числе чемпионата мира в Дохе. Мастер спорта Республики Беларусь международного класса.

Попала в скандал после того, когда критически высказалась в адрес белорусского спортивного руководства на Олимпиаде в Токио. По информации СМИ, ее пытались силой вывезти в Беларусь из Японии, однако спортсменка попросила защиту у Японии. Позднее она получила польскую гуманитарную визу.

Ранее в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" пресс-секретарь главы оппозиции Беларуси Светланы Тихановской Анна Красулина рассказала, что белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которую сняли с Олимпиады в Токио и хотели насильно вывезти в Беларусь, находится в посольстве Польши и получила польскую визу:

"Ей помощь была оказана в полном объеме. Сразу подключилась диаспора, сразу подключился Белорусский фронт солидарности, подключилось антикризисное управление национальное, очень быстро включилось большое количество людей, помощь пришла. Сама Кристина смогла остаться в Японии, провела спокойно ночь и сейчас, насколько нам известно, она получила польскую визу, находится в польском посольстве, и готовится к отъезду, теперь уже по своему желанию, в ту страну, которая защитит ее от насилия".