Белорусские силовики хотят создать группы офицеров для ликвидации оппозиции - Латушко По словам члена президиума Координационного совета оппозиции, о такой инициативе публично говорили как сам Лукашенко, так и главы силовых ведомств

19:10, Сегодня

Белорусские силовики хотят создать группы по 30-40 офицеров Генерального разведывательного управления, которые будут ликвидировать оппозиционеров. Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24" сказал член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко, комментируя гибель главы организации "Белорусский дом" Виталия Шишова.

По его словам, оппозиционеры получают угрозы в свой адрес, даже находясь за рубежом.

"В последнее время мы слышим угрозы в адрес лидеров белорусской оппозиции за рубежом. Польша не является исключением. После того, что произошло с самолетом с Протасевичем, было озвучено, что следующим буду я, что меня в багажнике вывезут за пределы Польши. Каждый день идут угрозы, так что опасность реальна. С другой стороны, это не должно нас демотивировать, потому что когда мы уже встали на этот рискованный путь, надо работать, вернуть право в Беларусь", - сказал оппозиционер.

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Латушко также напомнил, что об инициативе создания групп для ликвидации оппозиционеров открыто говорили Александр Лукашенко и руководители ряда силовых ведомств.

"Мы обратились в МИД Польши с просьбой обеспечить охрану Народному антикризисному правлению, здесь находятся и члены Координационного совета. Некоторые действия происходят. Надо говорить в интернете о безопасности белорусской оппозиции за пределами Беларуси, прежде всего в соседних странах. У нас есть информация, что в Генеральном штабе Минобороны Беларуси заместитель начальника Генштаба, генерал Павел Муравейко выступает за то, чтобы организовать группы по 30-40 офицеров ГРУ, которые должны заниматься ликвидацией белорусских оппозиционеров. Об этом ранее говорил и глава КГБ Тертель, заместитель главы МВД Карпенков в интервью публично, об этом лично говорил Лукашенко. Так что есть и неофициальные данные, которые мы получаем, и публичные угрозы", - сказал Латушко.

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Напомним, 23 мая в Беларуси был посажен самолет, летевший из Афин в Вильнюс, под предлогом того, что он может быть заминирован. На борту находился бывший главный редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, который внесен Минском в список террористов и объявлен в международный розыск. Позже была опубликована видеозапись, где оппозиционер рассказывает, что "дает признательные показания" и что с ним хорошо обращаются, изначально запись появилась на поддерживающем режим Александра Лукашенко телеграм-канале. Юрист-криминолог Анна Маляр обратила внимание, что Протасевич говорит под принуждением.

Виталий Шишов, найденный повешенным в Киеве, возглавлял организацию "Белорусский дом", которая помогает политэмигрантам из Беларуси. Экс-начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк считает, что гибель имеет признаки умышленного убийства. "На сегодняшний день достаточно признаков того, что к этой смерти могут быть причастны другие лица", - отметил он.