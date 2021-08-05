"Газпром" создает газовый дефицит в Европе, это опасная игра - журналист По мнению обозревателя Deutsche Welle, российский газовый монополист может и далее сокращать поставки газа

11:51, Сегодня

Российский газовый монополист "Газпром" сознательно создает дефицит газа в Европе, чтобы ускорить запуск газопровода "Северный поток-2". Об этом в эфире программы "Реальная политика. Итоги" на канале "Украина 24" сказал обозреватель Deutsche Welle Никита Жолквер.

"Сейчас создалась уникальная ситуация в Европе – газохранилища, которые там контролирует преимущественно "Газпром", заполнены только на 1/3. Обычно в это время они заполнены на 2/3. Такой низкой закачки не было давно или вообще никогда. И местные специалисты считают, что "Газпром" специально создает такой газовый дефицит для того, чтобы ускорить запуск в эксплуатацию "Северного потока-2". В конце августа он будет точно готов, осталось получить решение на его эксплуатацию. И вот тут возникает вопрос о том, какую политику будет проводить следующее немецкое правительство", - сказал журналист.

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Жолквер назвал действия "Газпрома" "опасной игрой" и не исключил, что компания и далее будет сокращать поставки газа.

"И второй момент – оператор этого газопровода, компания Nord Stream, должна доказать, что она является независимой от "Газпрома" структурой. В этом случае "Газпром" может качать газ в Европу по двум ниткам "Северного потока-2". Если нет – то только по одной. Сейчас идет покерная игра: "Газпром" явно, не скажу, что шантажирует, но играет достаточно опасно, он может и дальше сокращать поставки газа в Европу", - сказал Жолквер.

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Напомним, что Россия строит "Северный поток-2" в обход Украины, что может вызвать падение транзита газа через украинскую газотранспортную систему. США и Германия официально согласовали завершение строительства этого газопровода, по прогнозам, он будет готов к вводу в эксплуатацию в конце августа - начале сентября. Тем не менее некоторые аналитики считают, что запуск может быть отложен. В частности, российский политический и общественный деятель Марк Фейгин считает, что "проблема может возникнуть, потому что создается монополия рынка газа, и фактически Германия становится оператором как Восточной, так и Центральной Европы".

Журналист Иван Яковина считает, что из-за соглашения с Германией от президента США Джо Байдена могут отвернуться соратники. "Противников соглашения между США и Германией становится все больше и больше, особенно в американском парламенте. Байден должен понять, что за оставление в беде Украины ему придется заплатить очень высокую политическую цену у себя на родине, не только на международной арене", - сказал Яковина.