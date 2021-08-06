В Bellingcat ответили на обвинения России в связях со спецслужбами Запада: это абсурд Христо Грозев потребовал доказательств

23:12, Вчера

Расследователь Bellingcat Христо Грозев в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" ответил на обвинения в сотрудничестве Bellingcat со спецслужбами Великобритании и других стран Запада.

Комментируя соответствующее заявление начальника Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, Христо Грозев отметил:

"Если у Нарышкина есть такая информация, он очень легко может ее опубликовать и уничтожить Bellingcat. Потому что единственное, за счет чего существует Bellingcat до сих пор, и из-за чего нас цитируют и наши исследования даже становятся основой для расследования правоохранительными органами в разных странах, это то, что люди верят в наши процессы - как мы сами добываем информацию, как никто не может ее испортить по дороге к публикации".

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По его словам, если Нарышкин, который управляет самой большой разведкой в мире с бюджетом почти 2 млрд долларов, не может это доказать, значит у него этой информации нет.

"Он сам сказал, что основывает эту информацию не на данных, а на каком-то ощущении. Но это полный абсурд. Не знаю как ответить даже… с ощущениями нельзя спорить", - добавил расследователь Bellingcat.

Напомним, что Bellingcat - это сайт журналистских расследований, специализирующийся на фактчекинге и разведке открытых источников (OSINT). Bellingcat публикует результаты расследований как профессиональных так и гражданских журналистов относительно зон боевых действий, нарушений прав человека, преступлений против человечества и преступности.

Наиболее резонансные расследования Bellingcat касаются участия России в войне на востоке Украины, сбивания на Донбассе малайзийского "Боинга" MH17, отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву заявил, что Bellingcat использует в расследованиях фальшивую и непроверенную информацию, а в состав этой группы входят бывшие сотрудники спецслужб, которые за деньги готовы выполнить любую задачу.