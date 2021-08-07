Расследовать отравление Навального Bellingcat помогла случайность – Грозев На отравителей оппозиционера вышли благодаря другому расследованию

14:07, Сегодня

Расследователи Bellingcat установили причастность ФСБ к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального ядом "Новичок" благодаря случайности.

Об этом заявил в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" расследователь Bellingcat Христо Грозев.

"Долго мы не начинали, потому что думали, что это очень сложно. Потому что поскольку это сделано на территории России, то ФСБ и ГРУ следов не оставят, они все уничтожат. И нет государства, которое будет искать следы, давать публичною информацию и толчок нам для работы. Поэтому мы и не начинали. Но совершенно случайно к моменту, когда другие журналисты уже начали писать и покупать данные перелетов, мы заканчивали расследование по новой программе создания химоружия в России, в котором мы смогли идентифицировать новый институт, который называется "Сигнал", в котором спрятана современная версия того института, в котором создавался "Новичок" и все остальное химоружие", - рассказал он.

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По словам Грозева, он просто решил проверить людей, работавших в этом институте.

"Мы знали, что они занимаются разработкой химоружия. Не было ли общения с кем-либо из ФСБ и ГРУ в эти дни, в которые было отравление Навального? Я проверил биллинг-данные по всем ключевым ученым в этом институте и заметил очень странные и интересные совпадения, что были звонки между ФСБшниками и этими учеными с 2 по 6 июля - за месяц до отравления. И потом именно в эти дни, когда произошло отравление – с 12 до 20 августа. Это нам дало идею: давайте проверим, что это за ФСБшники, которые общались с учеными. Мы получили их перелеты и увидели, что они совпадают с перелетами Навального еще в 2017-2018 годах. Так что вот так мы пришли – совершенно случайно", - рассказал расследователь.

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Напомним, 20 августа 2020 года российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен веществом "Новичок" и госпитализирован. Во время авиаперелета из Томска в Москву Навальному стало плохо, он потерял сознание, после срочной посадки самолета его госпитализировали и ввели в кому. Через два дня его эвакуировали в больницу "Шарите" в Германии. Применение нервно-паралитического вещества "Новичок" было подтверждено лабораториями Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

14 декабря 2020 года Bellingcat и The Insider в сотрудничестве с CNN, Der Spiegel и Фондом борьбы с коррупцией опубликовали совместное расследование, в котором говорится о причастности агентов ФСБ к отравлению Навального. Были названы фамилии восьми человек, которые следили за Навальным и, вероятно, пытались отравить его ранее.

Сам Навальный опубликовал видео своего телефонного разговора с работником ФСБ Константином Кудрявцевым, который фактически признается, что участвовал в отравлении политика.