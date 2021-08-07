Очевидица о масштабных пожарах в Греции: ходят слухи, что это поджоги Греки благодарны, что Украина отправила на помощь своих пожарных

17:04, Сегодня

Греция продолжает страдать от лесных пожаров на фоне аномальной жары, огонь добрался до некоторых районов Афин. В то же время греки благодарны Украине за помощь в борьбе со стихией.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказала член совета правления Ассоциации "Украинско-греческая мысль" Елена Химич.

"Я сейчас на юге Афин, здесь аномальная жара, но небо затянуто дымом, солнца не видно. Огонь уже добрался до районов, которые достаточно близко от центра. Я не слышала, чтобы греческие власти определилась на 100% относительно причины пожаров, лес сухой сейчас, могут быть и природные причины возгорания. Но также выловили и нескольких поджигателей. В самом центре Афин поймали женщину с афганским паспортом, она подожгла, но уже потушили, это уже в центре. Я не могу делать выводы, имеют ли место теракты, но ходят слухи, что это поджоги", - сказала она.

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В то же время, отметила Химич, греки очень благодарны, что Украина отправила своих пожарных на помощь.

"Также хочу сказать, что люди очень помогают, волонтеры едут спасать животных, которые остались после эвакуации людей. Три крупные сети супермаркетов в Греции участвуют в помощи, отправляют фуры. Люди в отелях бесплатно принимают у себя пострадавших от трагедии, помогают вещами, едой", - добавила она.

Фото Reuters

Фото Reuters

Фото Reuters

Отметим, что Греция страдает от лесных пожаров на фоне беспрецедентно жаркой погоды.

Заместитель министра по делам защиты граждан Греции Никос Хардалиас сообщил, что за июль в Греции произошло 1584 лесных пожара. Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис ранее указал, что Греция столкнулась с самой сильной с 1987 года жарой, пишет "Интерфакс".

Греческие СМИ сообщали, что пожары в отдельных районах Греции, в частности на острове Эвбея и в пригородах Афин, разрушили или повредили более 200 домов.

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился помочь Греции и отправил туда самолет с сотней спасателей. Оплатила перелет компания "Метинвест" Рината Ахметова.

Из-за пожаров страдает и соседняя Турция. Там стихийное бедствие привело к гибели восьми человек.